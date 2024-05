queer 23.05.2024

Was bedeutet T4T?

Die Abkürzung T4T hat eine sexuelle Bedeutung und wird in verschiedenen Dating- und Kontaktplattformen hin und wieder verwendet. Sie bezeichnet sowohl die Person als auch das gesuchte Profil.

T steht hier für 'Trans', gesucht wird dann eine Trans-Person für eine andere Trans-Person, ohne in der Abkürzung selbst schon genauer auf die Art einzugehen. Meist ist sogar gemeint, dass 'Trans' einer beliebigen Art und Stufe gemeint ist, hauptsache nicht Cis.



Solche Suchwünsche deuten auf Probleme mit Cis-Menschen hin, die die Person veranlassen, nur noch nach Trans zu suchen. Wer etwa zu oft Zurückweisung oder Erniedrigung aufgrund der Persönlichkeit erfahren hat, könnte sich auf Menschen zurückziehen, die ähnliche Erfahrungen machen mussten oder ähnlich denken. T4T ('Trans für Trans') ist also eine Abkürzung, die für Transpersonen untereinander ein Erkennungsmerkmal ist, einige Suchende geben dann auch ein 'und Ähnliches' an, was dann so viel bedeutet wie 'wenn Du das kennst und die Bedeutung weisst, dürftest du offen genug sein, um mich auch zu schätzen'. Die Suche nach Kontakten ist dann nicht ganz so eingeschränkt auf 'Trans', aber eine Offenheit dem Thema gegenüber wird erwartet.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Transgender #Sex #Trans #Kontakt #Dating #Abkürzung #Bedeutung







Auch interessant!

Was bedeuten diese Sex-Abkürzungen?

Gerade rund um das Thema Sex und insbesondere bei Tabu-Themen werden 'harmlose' Abkürzungen gerne verwend...



FTM (MTF)

Transsexuelle Menschen, also Transfrauen oder Transmänner, werden manchmal als FTM oder MTF bezeichnet. W...



TS, TV, TR, TG

In vielen Profilen findet man Hinweise auf TS und TV, die Transpersonen kennzeichnen....