Homosexuell 09.04.2024

Was bedeutet Cock-Docking?

Mit dem heutigen Begriff sind wir wieder im Bereich schwuler Erotik bzw. dem Bi-Sex, denn es braucht zwei zutrauliche Schwänze für diese Praktik.

Zuletzt hatten wir das Frotting erklärt, wo zwei Penisse aneinander gerieben oder gewichst werden. Cock-Docking geht noch einen Schritt weiter, denn die beiden Schwänze werden dabei angedockt.







Das bedeutet, man benutzt eine zweiseitige Flashlight-Variante als Sextoy und geht von beiden Seiten mit dem Penis rein, oder aber - und das ist die eigentliche Variante - man nutzt die Vorhaut des anderen Schwanzes, um die Eichel des zweiten Penis darin zu parken. Sich die Schwänze ineinander zu ficken, Schwanz in Schwanz, ist hier das Ziel. Und der Endpunkt ist es, im Höhepunkt das Sperma in den anderen Schwanz zu spritzen - es ist also etwas intimer, als das Frotting, das 'nur' außerhalb stattfindet. Durch das enge Reiben der Eicheln aneinander ist das Kommen für Männer leicht erreichbar.



Für ein Cock-Docking braucht es unbeschnittene Schwänze, wenn man keine Toys (oder notfalls die Hand) einsetzen will. Gut gedehnte Vorhäute helfen dabei, den eregierten Schwanz des Partners aufzunehmen. Cockdocking eignet sich nicht für sicheren Sex, denn das Dehnen kann kleine Verletzungen bringen und das Sperma ist vielleicht Übertrager von Krankheiten. Hier ein Kondom zu verwenden erscheint nicht zweckmäßig, deshalb empfielt sich die Praktik nur innerhalb von Grenzen enger Vertrautheit.







Das gilt noch mehr für eine extreme Form des Cock-Dockings: Ist ein Schwanz durch Dilation oder andere Maßnahmen stark gedehnt, dann kann der andere Schwanz nicht nur die Vorhaut ficken, sondern tatsächlich in den Penis des anderen eindringen (Harnröhre). Diese Sex-Praktik kennt man aber eher aus extremen Fetisch-Pornos, nicht aus der Praxis im echten Leben. So aufgespritzt und gedehnt sind normale Genitalien schließlich nicht...

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Cock #Begriffe #Sex #Bedeutung #Schwanz #Penis #Frotting







Auch interessant!

Sophie Dee beißt in den Penis

Sie ist ein ansehnliche dralle Blondine mit riesigen Titten und einem schönen Gesicht. Doch so unschuldig...



Sex, Körper und Begriffe

Für die Dinge, die man im Alltag nicht sieht, etablieren sich oft viele Begriffe, Synonyme und Bedeutunge...



Vorhaut und Sex

Die Vorhaut am Penis ist nicht nur überflüssige Haut sondern kann im Sex auch eine besondere Bedeutung be...



Futa: Schwanz in Schwanz gefickt

Futanari haben eigentlich Vagina und Penis und sind damit bestens ausgerüstet, in jeder Form Sex zu haben...



Vorhaut-Fetisch

Handjobs sind geil und das Kontrollieren des Penis in allen Varianten noch mehr. Die Vorhaut macht da dur...



Sex: Kennen Sie die Begriffe?

Manchmal braucht man für die Erotik ein eigenes Wörterbuch. Da geistern Begriffe herum, die man oft nicht...



Sex-Ratgeber - besserer Sex!

Der Traum jeden Paares ist besserer Sex - denn eines ist klar: So gut der Geschlechtsverkehr ist, nach ob...