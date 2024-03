Sado-Maso 13.03.2024



Fetisch: Kastration

Männer zu kastrieren bedeutet hier, ihren Hoden zu entfernen oder unwirksam zu machen oder aber auch im weiteren Rahmen, dies zu simulieren oder durch Gewalt und Schmerzen Lust zu nehmen.

Wir sprechen also von einer - hier - Sexualpraktik, die Dominanz gegenüber Männer ausübt und diese im intimsten, männlich bestimmenden Element einzuschränken. Eine echte Kastration ist irreversibel, die extremste Form eines 'Tunnelspiels' mit den ernsthaftesten Folgen, die Identität eines Mannes zu nehmen. Kein Wunder also, dass es beispielsweise die Kastration ist, die vergewaltigte Frauen ihren Tätern als Rache antun wollen.



Und genau diese Gewalt ist es, die Dominant, Unterwerfung und Erniedrigung gegenüber Männern auf die ultimative Ebene heben kann. Den Hoden zu entfernen nimmt nicht nur die objektive Männlichkeit, die Möglichkeit Kinder zu zeugen, sondern eben auch die Lust am Sex und männliche Fähigkeiten, weil entsprechende Hormone ausbleiben. Was Trans-Frauen wollen, weil durch fehlendes Testosteron und anderer Hormonwirkungen der Körper weiblicher wird, bringt eine erzwungene Kastration: Dem Mann wird das genommen, was ihn zum Mann überhaupt macht.



Männer, die Kastrationsfantasien haben, gibt es viele. Die meisten davon träumen von Spielen und Androhungen in dieser Richtung und ergötzen sich an CBT-Pornos und Videos vom Kastrieren. Doch immerhin ein nicht so kleiner Teil davon würde eine Kastration erleben und durchführen wollen, so einige setzen sogar die Schere bei sich selbst an und versuchen es (was in keinem Fall empfehlenswert ist - das Thema gehört nur und ausschließlich zum Arzt!).







Bei jenen, die nicht zur Frau werden wollen (Trans-Sexualität) ist es die Dominanz, über die Männlichkeit des Mannes bestimmen zu können, die den Reiz ausmacht. Hier sind die Vorstufen, die oft schon reichen und im Spiel der 'Kastration' keine weiteren Schritte zu echter Kastration brauchen, einfachere: Cages verhindern die Verwendung und Erektion des Penis, das Abschnüren und Spielen mit dem Hoden verhindert Lust durch Schmerzreize, CBT in aller Art fügt Schmerzen zu, erlaubt dem Mann dabei keine klassische Lust mehr. Diese BDSM-Spiele können aber durchaus hart werden, wie die Links unten zeigen: Wenn die Frau auf den Hoden steigt, dann ist das kaum mehr harmlos, Nädel in die Eier genausowenig... - aber immer noch ist das Ziel nicht, den Hoden dauerhaft zu deaktivieren oder abzunehmen.



Pornos, die Letzteres zeigen oder plausibel andeuten, gibt es auch. Diese anzusehen, während dem Mann per CBT die Eier 'ruiniert' werden, verstärken die Wirkung der Femdom-Aktivitäten enorm. Und ja, manche spielen dabei auch mit Messer, Zange und Schere, um den Mann zu entwürdigen. Ein gefesselter und wehrloser Mann wird einer Frau mit Werkzeug gegenüber schnell extrem ausgeliefert mit dem Gedanken an Kastration im Kopf. Genau das ist der Reiz für die meisten derer, die Fetische rund um Kastration haben. Bei Frauen ist der Wunsch, den Mann so zu dominieren, weniger stark ausgeprägt, stark dominante Frauen mit Sadismus in den Adern können aber auch Gefallen daran finden.







Nicht nur massochistische Triebe, sondern auch ästhetische Vorlieben können den Wunsch nach Kastration leiten. Manche Männer sind zwar nicht transsexuell, streben aber einen Körper an, der keine herabhängenden Säcke zeigen soll - der Schwanz wird dadurch als reiner und größer empfunden, sagt man. Dass durch die Abnahme des Hodens dessen Verwendbarkeit und Lust wegfällt, bedenken viele hier vielleicht nicht sofort - und brauchen danach Spritzen und Medikamente, um Ausgleich für die fehlende Wirkung des Hodens zu schaffen. Das betrifft viele Aspekte, die 'Eunuchen', also jene, deren Hoden entfernt wurde, spüren.



Wie es aussieht, wenn ein Mann keinen Hoden mehr hat, kann man im nachfolgenden Video sehen. Verschiedene kastrierte Menschen kann man auch gut in Pornos mit Transfrauen sehen, die immer wieder einmal schon kastriert wurden, um ihre weiblichen Merkmale zu verstärken.







Wer eine echte Kastration (oder durch eine starke Verletzung die Funktion der Hoden kaputt macht) hinter sich hat, kann immer noch kleinere Erektionen bekommen und manchmal sogar Ejakulieren - das Abspritzen wird jedoch weniger werden und Sperma ist in dem Saft dann nicht mehr enthalten, er ist also zeugungsunfähig. Bartwuchs nimmt ab, weibliche Formen treten auf, der Muskelbau wird femininer. Auch die Stimme passt sich an - alles jeweils unterschiedlich je nach Mann, also nicht bei allen Kandidaten gleich.

