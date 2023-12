Sado-Maso 20.12.2023



Seine Eier mit dem Knie zerstört

Der Verlierer wird im Ring nackt in die Ecke gebunden, die Beine leicht gespreizt und die Hände auch fixiert. Sein Schwanz und Hodensack sind so ungeschützt!





Die beiden heißen Kämpferinnen sind brutal, aber haben so geile Körper, dass der Mann in der Ecke richtig hart wird, bevor sie zuschlagen. Das macht ihn aber zu einem noch besseren Ziel.



Eine Kämpferin geht vorwiegend mit der nackten Faust auf seine Genitalien los. Sie boxt seinen Schwanz direkt auf die Eichel oder schlägt mit voller Kraft auf seinen Hodensack.



Die andere Kämpferin hat Boxhandschuhe an und nutzt diese, um den wehrlosen Mann auch noch gemein abzulenken. Er bekommt Schläge in die Magengrube oder ins Gesicht und während er davon locker lässt und wehrlos in den Seilen hängt kickt sie ihr Knie mit voller Wucht zwischen seine Beine. Kann er durch die Ablenkung seinen Schwanz nicht wegdrehen, dann ist der Penis schon mal dazwischen, seine Bälle müssen ohnehin dran glauben.



Eine halbe Stunde machen die beiden Amazonen den Mann so richtig fertig. Ohne Ende prallen Fäuste und Knie auf seine schmerzendsten Stellen ein. Und zwischendurch gibt es auch noch einen Fußtritt in den Hoden.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#CBT #Schmerzen #Boxen #Hoden #Eier #Schwanz







Auch interessant!

Sie boxt seine Eier während er sie fickt

Sie kniet vor ihm und läßt sich doggystyle von ihm durchnehmen. Doch der Genuss durch die heiße Penetrati...



Sadistisches Spiel: Handjob gegen CBT

Zwei Frauen, ein Mann: Und der bekommt von beiden eine Bearbeitung, die den Wettbewerb der beiden bösen G...



Latina ruiniert brutal seine Eier

Die geile Frau sitzt auf ihm und eigentlich müsste er im Paradies sein mit dem wunderschönen Arsch vor se...



Erbarmungsloser Kampf gegen seine Eier

Bei einem Mixed Sexfight kann es durchaus brutal zugehen. Wenn die Schiedsrichter aber wegsehen, kann das...



Boxen in die Intimzone

Wenn Dominas den männlichen Hoden angreifen, ist das schmerzhaft. Doch wenn Männer das gleiche machen, wi...



Hodensack-Boxen

Beim Boxen den Sack zum Training zu benutzen, ist ganz normal. Diese Boxerin findet es aber normal, den H...