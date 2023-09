Dominanz 13.09.2023



Femdom: Facesitting, Rimming

Die hübsche Frau nutzt den Mann im Bett heftig für sich aus. Zuerst setzt sie sich auf sein Gesicht und er muss sie lecken, doch dann will sie mehr.





Und so nimmt sie seinen Kopf zwischen die Oberschenkel und fixiert ihn hinter sich. Er muss ihren Anus lecken und sie mit dem Rimming bedienen. Und immer wieder geht die Zunge an die nasse Klitoris, um sie auch dort zu bespielen.





Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Femdom #Rimming #Facesitting







Auch interessant!

Anal Lecken: Rimmjobs extrem

Rimming mit mehreren Frauen oder andere extreme Arten des Anus-Leckens gibt es im Porno immer wieder. Hie...



Reverse Blowjob

Mit 'Reverse' ist hier nicht die Umkehrung der Geschlechter gemeint, sondern die des Geschlechtsteils. De...



Oral-Dreier: Rimming und blasen zu dritt!

Ein Mann und zwei hübsche Mädchen - und doch ficken sie nicht zu dritt, sondern besorgen es sich oral. Da...



Rimming und Prostata-Massage

Während dem Schlaf hat sie seinen geilen Arsch für sich entdeckt. Und als er aufgewacht ist, hat sie sich...



Anilingus und Rimming

Was ist das und was hat Oralsex mit Analsex zu tun? Und was zur Hölle spielt Facesitting dabei für eine R...



Rimming: Oral anal...

Eine der lustempfindlichsten Stellen ist dort, wo Sie es nie vermuten würden. Und das sowohl bei Mann als...