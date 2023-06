Erotikfilm 28.06.2023



69 lecken, bis sie zuckent kommt

Sie legt sich auf ihn und läßt seine Zunge an die Klitoris. Viele Minuten lang bleibt sein Kopf zwischen ihren Oberschenkeln und leckt sie in die Extase.





Wenn seine Zunge um den Kitzler kreist, in ihre Vagina vordringt und immer wieder sanft bis heftig leckt, dann kann sie sich irgendwann nicht mehr halten.











Und während sie da genießt, hat auch er viel davon. Schließlich ist der Platz zwischen ihren Oberschenkeln nicht der unangenehmste Ort und sie liegt perfekt, um auch seine wichtigsten Bereiche mit Hand und Mund zu verwöhnen. 69 ist perfekt, um sich gegenseitig oral zu befriedigen. Und wie wäre es mit einem Wettbewerb, wer zuerst zum Orgasmus gezwungen wird?







Wenn ihre saftige Muschi am Höhepunkt auf seinem Mund liegt und er die Kontraktionen genauso spürt wie ihre Säfte, ihre Beine sich um seinen Kopf schlingen und winden, ihre Hand den Schwanz festhält, dann kann er das Ende und ihre Extase auch genießen.







Und dann nur nicht aufhören, sondern sanft weiter machen für multiple Orgasmen, während sie von Höhepunkt zu Höhepunkt reitet, dahinschmilzt und die Augen rollt. Dabei hat er nicht nur ihren schönen Arsch im Blick, sondern kann auch noch ihre Scheide spreizen und ihr tief in die Vulva blicken, wenn sie kommt.





#69 #oral #Orgasmus #Extase #Höhepunkt







