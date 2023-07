Bisexuell 12.07.2023



Kampf um die Freundin endet in Bi-Dreier

Die Freundin war alleine zuhause, ihr Mann bei der Arbeit. Der junge Bekannte sah nicht nur gut aus sondern war auch geil auf sie, also gaben sie sich der Lust hin.





Was sie dabei nicht ahnen konnten, war die Rückkehr ihres Mannes, der heute vorzeitig von der Arbeit kam. Er erwischte sie inflagranti im Bett und wurde wirklich wütend. Aggressiv und brutal ging er auf den jungen Mann los, der sich nur schwach gegen den unerwarteten Angriff wehren konnte. Die Frau hat sich auf die Bettkante zurückgezogen, als die beiden sich am Bett wälzten und um sie kämpften. Das Wrestling der beiden wurde immer heftiger, doch die Frau fand Gefallen daran, die beiden muskulösen Männer ringen zu sehen. Nachdem sie dabei auch noch die Kleidung vom Körper gerissen haben, wurde sie sexuell heißer.



Doch auch die Männer haben sich von dem Reiben aneinander gereizt. Ihre Schwänze zeigten eindeutig, dass die Situation nicht ganz so ungelegen kam, wie es scheinen mochte. So landeten die drei zusammen im Bett, wo aus dem Ringen ein heißes Unterfangen unter den drei Bi-Liebhabern wurde.



Aus dem Streit um die Frau wurde ein Streit um die Schwänze, denn auch die Männer wollten ran. So kam es dazu, dass sie 69 auf dem Mann gelegen ist, während sie geleckt und gefickt gleichzeitig wurde. Sie hat dem Mann unter ihr einen Blowjob gegeben, während dieser im Lecken versucht hat, auch den Schwanz zu erwischen - und er bekam auch ausreichend davon in den Mund, durfte auch Hoden und Schaft beim Ficken lecken.



Am Ende kommen alle drei aufeinander in einer Kette zum Ficken - Mann und Freund nehmen sich anal, während auch sie einen Schwanz rein bekommt. Und die drei teilen sich das Sperma, das die beiden Männer kräftig abspritzen.

#Bi #Sex #Wrestling #Kampf #Dreier







