Schwul 15.06.2023



Was ist Frotting?

Frot, Frotteur, Frotting - was hat es mit dieser Sexexualpraktik auf sich und was bedeuten diese Begriffe? Wir begeben uns auf eine Bestandsaufnahme und Definition...

Der Frotteur ist einer, der sich zur Lust gerne an anderen reibt ('Frotteurismus' ist eine Störung davon, wo das Einverständnis nicht eingeholt wird - etwa beim Reiben an anderen in der U-Bahn, darum geht es hier aber nicht). Der Frot ist also einer, der Lustgewinn am Reiben hat, die Frottage kommt aus dem französischen Sprachraum. Soweit so gut.



Das Frotting ('frotten' in deutsch) ist in der Sex-Sprache meist auf homosexuelle Praktiken bezogen, bei denen zwei Männer ihren Penis gemeinsam wichsen oder aneinander reiben. Zumindest aber werden zwei Schwänze so gleichzeitig bearbeitet, vielleicht auch durch eine Frau mit einem Handjob, der beide umfasst. Die beiden Männer sollten also zumindest schwule Tendenzen haben, um sich am anderen Penis nicht zu stören.











Hier sind die beiden Penisse sich gegenüber positioniert (seltener auch in der gleichen Richtung nebeneinander in gewagteren Positionen) und so nebeneinander, dass eine Hand beide gleichzeitig umschließen kann. Wie bei der Double Penetration reiben die Schwänze aneinander, während sie auch sonst bearbeitet werden, was den Effekt verstärkt und eine spannende Reizung bringt.





Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#schwul #bi #Begriffe #Sex #Porno







Auch interessant!

DP - was ist die Doppelpenetration und wie funktioniert sie?

Wieder ein Begriff, den wir im Detail ansehen und klären wollen. Was ist also eine Doppelpenetration und ...



Was ist DP und DAP?

Heute gehen wir wieder einmal einer Bedeutung einer Abkürzung nach, speziell dem DAP....



Mehr Schwänze, mehr Sperma

Wer auf Spermaspiele steht und Männer gerne ejakulieren sieht, Creampies und Besamungen aller Art mag, de...



Bisexueller Spaß: Zwei Männer mit einer Frau

Ein flotter Dreier ist um so spannender, wenn die Männer ihre Schwerter kreuzen. Wenn diese also Bi sind,...



Sex-Ratgeber - besserer Sex!

Der Traum jeden Paares ist besserer Sex - denn eines ist klar: So gut der Geschlechtsverkehr ist, nach ob...



Alles über Sex wissen!

Wir haben unser Sexikon ausgebaut! Sie finden neben dem Sex-Lexikon nun auch ein Sex-Wörterbuch und Sex-W...



Das Sex-Lexikon

Das Sexikon erklärt alles: Von der erotischen Stellung bis zur Erklärung der Liebesspielzeuge und der Beg...