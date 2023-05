Bisexuell 03.05.2023



Trans-Dreier

Wer Pornos mit vielen Schwänzen, viel Sperma und einer Menge Analsex sehen mag, ist hier genau richtig. Bi-Sex mit Transfrauen von mehr als zwei Personen zeigt harte Action!

Nach was haben wir genau gesucht? Wir wollten viel Action, also mussten mindestens drei Personen in den Porno - insbesondere sollten Transfrauen dabei sein, damit mehr Penis und Sperma und ganz viel Analverkehr garantiert ist.







Wichtig auch: Die Suche sollte nach hartem Sex mit Dominanz und Intensivität im Akt erfolgen. Zwischen Hatesex und Kampf kann da alles mitspielen. Gerne auch Szenarios, die eine gewisse Fallhöhe und Machtgefälle haben.







Und etwas Bi darf mehr heraushängen als nur im Titel. Wenn ein Mann das Sperma eines anderen aufnimmt, ist das schon ein Anfang. Sich gegenseitig 69 die Schwänze in den Mund nehmen oder dabei noch den Dritten Penis vor sich in den Arsch ficken zu sehen, ist da schon ein spannendes Element mehr.











Und wenn schon genügend Spieler auf der Matratze landen, dann darf Doppelpenetration oder etwas Spanking direkt während der Penetration auch nicht fehlen. Oder ein bisserl versauter sein: Warum nicht das Sperma aus dem Arsch lecken, dass der Creampie des anderen hinterlassen hat? Oder einfach hemmungslos in das dreckige Loch hinein ficken. Die Zutaten für den perfekten Transfrauen-Dreier stehen also fest, oder?





Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Transgender #Sex #Dominanz #Doppelpenetration #DP #Dreier







Auch interessant!

Chanel Satriani und Kleio Valentien

Ein kompletter Film mit den beiden Schönheiten im intimen Spiel! Was als Märchen beginnt, offenbart sich ...



Bi-Trans-Dreier - oral, anal und vaginal

In Starbesetzung wird hier alles gleichzeitig geboten: Die zwei schönen Transfrauen und das Mädchen geben...



Trans-Gang-Bang

Harte Gangbangs brauchen Löcher, die heftig gestopft werden wollen und vor allem viele Schwänze, die zu a...



Was ist DP und DAP?

Heute gehen wir wieder einmal einer Bedeutung einer Abkürzung nach, speziell dem DAP....



Sich selbst anal ficken!

Mit langem Penis und viel Beweglichkeit können manche Männer sich selbst einen Blowjob geben. Noch besser...



Nach MMF und FFM nun FTM?

Und wieder eine Erklärung für Sex-Begriffe. Was bedeutet das T in MMT oder FFT? Und was ist die Bedeutung...



Mehr Schwänze, mehr Sperma

Wer auf Spermaspiele steht und Männer gerne ejakulieren sieht, Creampies und Besamungen aller Art mag, de...



Futa: Schwanz in Schwanz gefickt

Futanari haben eigentlich Vagina und Penis und sind damit bestens ausgerüstet, in jeder Form Sex zu haben...