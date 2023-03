Schmerzen 08.03.2023

Was bedeutet Flag beim SM?

Die 'Englische Erziehung' oder das 'Impact Play' werden auch als Flag bezeichnet, wenn es um den Konsens zu SM-Spielen geht. Doch was ist die Bedeutung dieser Begriffe?

Flag kommt nicht von der Flagge, sondern von der Flagellation, also dem Schlagen. Ein Flagellant ist einer, der gerne schlägt - ein Sadomasochist also. Der Wunsch nach Flag-Spielen im SM ist also der Wunsch nach Schlägen in unterschiedlicher Form.



caning - mit Stöcken schlagen

- mit Stöcken schlagen whipping - mit Peitschen oder Paddles auspeitschen

- mit Peitschen oder Paddles auspeitschen spanking - mit der Hand hauen (wird oft weit ausgelegt, also auch Rohrstock und ähnliches darf dann darüberhinaus verwendet werden)



Wenn eine Party also etwa 'Flag' erlaubt, dann involviert das den Konsens zu solchen Praktiken.

