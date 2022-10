Dominanz 18.10.2022

Was ist eine Stutenparty?

Freier Sex, dominante Benutzung und geiles Benutzt-werden: Stutenparties sind für intensive Sextreffen ein heißer Tipp.

Ob Stutenparty, Stutenfick, Stutenmarkt oder Fickstutentreffen - gemeint ist immer, dass Frauen (die Stuten) von Männern (die Hengste oder Deckhengste) frei genutzt werden dürfen. In der Regel wird die Frau nackt vorgeführt, meist mit Augenbinde, oft nach vorne gebeugt auf einen Sessel gefesselt. Der Mann hat oft als Regel nur das Kondom zu tragen, darf sich an den Frauen im Raum ansonsten frei vergnügen.



Für Frauen, die gerne hemmungslos benutzt werden und viele Schwänze nacheinander spüren wollen, ist das ein Traum - für Männer, die sich an den präsentierten Löchern laben wollen, sowieso. Wie die Rahmenbedingungen ansonsten gemacht werden, ist definierbar - zur Sicherheit der Anwesenden kann Gesundheitliches und die Privatsphäre geregelt sein.



Dabei gibt es oft auch Regeln eines Marktes samt Deckplatz für die Stuten und Hengste und diverse praktische Vorkehrungen (Kondomcheck bis Gleitgel). Und auch wie Bi ein solcher Platz ist, wird vorher definiert (und: es gibt gerade im schwulen Umfeld durch den Begriff 'Stute' viele entsprechende Parties und Spielarten!). Regeln wie 'Kein Mann darf durch die Frau abgelehnt werden' können da genauso bestehen wie grober Herrenüberschuss, damit jede Frau auch richtig ran kommt. Rudelbumsen extrem.







Um das Thema 'Stute und Hengst' noch weiter zu vertiefen kann auch ein Geschirr angelegt werden und ähnliche Vorkehrungen mehr. Die Glory-Hole-Variante an der französischen und tschechische Wand hatten wir zuletzt ja bereits - Links finden sich unterhalb. An der Leine zu führen oder anzuketten ist auch eine Variante davon. Markierungen, ob die Frau auch anal oder oral gefickt werden darf, sind manchmal Erweiterungen des Spiels. Und auch die Anzahl gleichzeitiger Hengste kann größer als eins gewählt werden - nacheinander gibt es ohnehin selten Grenzen.











Und klar - Extreme gibt es auch. So ist der Deckhengst vielleicht auch wirklich zum Decken da, der Fick dient dann der tatsächlichen Schwängerung. Entsprechende Fetisches und Wünsche soll es durchaus geben und für den Mann folgenlos bleiben, da Anonymität groß geschrieben werden kann. Solange die Sache im Konsens passiert, ist auch das Teil des freien Sex...

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Stute #Hengst #Fetisch #Dominanz #Sex







Auch interessant!

Mehr Schwänze, mehr Sperma

Wer auf Spermaspiele steht und Männer gerne ejakulieren sieht, Creampies und Besamungen aller Art mag, de...



Was ist ein Glory Hole, was eine tschechische Wand?

Sexmöbel gibt es viele und eine der ältesten Einrichtungen für anonymen Sex ist das Glory Hole. Doch was ...



Hart durchgefickt werden?

Der Wunsch kommt nicht unbedingt aus dem Porno. So manche Frau wünscht sich, wild und brutal durchgefickt...



Ficken wie die Tiere: Animalisch, wütend, mit Hass und brutal

Emotionen sind gut für den Sex: Sich gehen zu lassen und nur den Trieben zu folgen kann das Erlebnis für ...



Brutal geschwängert zur Unterwerfung

Dominanz zeigen kann man durch körperliche Macht und Schmerzen aber auch durch psychische Überlegenheit u...



Lana Rhoades: Sportliches Sex-Workout

Wer, wenn nicht die extrem sportliche Lana Rhoades, könnte uns ein intensives Workout besser vorführen? G...



Blowbangs: Deep Throat Gang Bang

Ein Gangbang ganz mit Deepthroat-Penetrationen - genau das ist ein Blowbang. Die Hengste wechseln sich an...



Der Anal-Unfall: Irrtümlich anal...

Die zarte Blondine hat sich eigentlich auf einen heißen Abend mit ihrem farbigen Hengst gefreut. Geendet ...



Französische Wand

So bezeichnet man eine Wand, die Männer und Frauen voneinander trennt. Das allerdings nicht ganz, denn kl...