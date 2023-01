Dominanz 26.01.2023

Abmelken mit Zwangsentsamung

Eine Femdom-Praxis im BDSM holt den letzten Tropfen aus dem Mann. Wie das funktioniert und was das bedeutet, steht hier.

Die Zwangsentsamung (oft liest man fälschlicherweise auch Zwangsentsahmung) ist unter Zwang und eine klassische SM-Behandlung, es steht also nicht unbedingt die freiwillige Lust des Mannes im Mittelpunkt. Eher im Gegenteil, es geht darum, dem Mann jeden Tropfen Sperma aus dem Körper zu holen, nicht sein Lustgewinn.











Der übliche Weg zur Zwangsentsamung führt über eine Fixierung (Gyno-Stuhl, Melktisch oder einfach in Melkstellung irgendwo gefesselt). Danach wird der Penis massiert und masturbiert (am empfindlichsten Teil am Beginn der Eichel zum Beispiel) bis zum Orgasmus und Abspritzen. Auch eine Massage der Prostata ist machbar, damit der Mann abspritzen muss. Man kann die Prostata-Ejakulation sogar ohne Höhepunkt schaffen, was starke Reize ohne Vollendung und Befriedigung schafft - noch eine Art der Strafe für den Mann.







Und das macht die Dom immer wieder bis beim Ejakulieren kein Sperma mehr kommt. Einige Höhepunkte sind bis dahin schon notwendig, je mehr man nach fehlendem Saft sucht, desto schmerzhafter wird die Behandlung für den Mann. Jeder weitere Orgasmus dient der Überreizung, der Post Orgasm Torture (POT) und damit dem extremen Lustschmerz. Nur, wenn der Mann gut fixiert wurde, wird er sich hier noch halten können (müssen).











So manche Femdom verbindet die zwangsweise Enthaltsamkeit mit Keuschheitsfolter mit anschließender Zwangsentsamung. Beim Entsahmen gibt es dann viel zu holen, gleichzeitig kann sich der Mann wenig wehren. Auch der Einsatz von Toys ist dabei natürlich eine Option.















Nach einer vollständigen Entsamung ist der Mann dann wirklich leer. Das Aufgeilen ohne Befriedigung macht ihn dann heiß, aber durch die POT und die Entleerung kann er danach nicht einmal seine Geilheit ausleben und Befriedigung finden, was das Spiel noch gemeiner macht. Nur noch trockene Orgasmen sind danach noch möglich, wenn die Überreizung nicht zu stark war. Das ist die ultimative Macht der Frau, die den Mann über das Abmelken vollständig dominieren kann.











Zwangsentsahmung gehört zum BDSM und zur Orgasmuskontrolle bei Männern, eignet sich auch perfekt für sadistische Aufgaben und Bestrafungen sowie Rollenspiele aller Art.



Wie oft kann ein Mann dabei kommen und abspritzen? Nun, das hängt davon ab, wie viel Sperma er schon geladen hat. Nach einer Woche Abstinenz sind schon fünf bis sieben ordentliche Orgasmen mit Ejakulation möglich, bevor nichts mehr geht. Da kommt der Schmerz eher als das Ende des Safts. Da hofft der Mann schon auf den Ende des Samenerguss, um nicht weiter gefoltert zu werden.





