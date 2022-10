Bisexuell 23.10.2022

Cuckold in Stufen - was bedeutet C1, C2, C3?

Weil eine informierte Entscheidung gerade bei Sexualpraktiken, in die man einwilligt, besonders wichtig ist, definiert und deklariert man hier besonders viel und exakt. So auch beim Cuckolding.

Was Cuckold bedeutet, welche Varianten es gibt und wie dieser Fetisch funktioniert haben wir bereits erklärt - es gibt die Links unterhalb. Und analog zum Cuckold-Spaß ist natürlich auch das Cuckquean-Spiel gemeint, unter den entsprechenden Vorzeichen eben.



Cuckold C1



Die Einsteiger beginnen den dominanten Fetisch (eigentlich BDSM-Vorliebe) oft mit dem Zuschauen. Man stuft das als C1-Cuckold ein, wenn er zusehen muss, wie seine Frau von anderen Männern gefickt und besamt wird. Die anderen Männer können vom Cucki mit ausgewählt werden, sind aber dann in der dominanten Position und können es der Frau nach belieben besorgen. Diese wiederum finden es geil, erniedrigen den Cucki ein wenig und spielen mit der Eifersucht.



C1 Cuckold ist nahe am Wifesharing, die Frau eine Hotwife mit einem Voyeur, ihrem Cucki. Der ist wiederum eher wenig devot und unterwürfig, dafür aber oft sexuell aktiver. Ihn zu fesseln oder verbal zu erniedrigen kann hier mehr Druck ins Spiel bringen. Er kann auch Videos seiner Frau beim Ficken machen. Das Säubern der Muschi nach dem Creampie ist meist Teil des Spiels, das Ablecken des Bulls kann auch dazu gehören und erniedrigend wirken.



Die Abgrenzung und der Unterschied von Wifesharing zum Cuckolding ist recht einfach: Der Wifesharer teilt in dominanter Position seine Frau mit anderen Männern und findet es geil, dass diese sie ficken dürfen. Der Cuckold ist in der unterworfenen Position, wo die Frau bestimmt, von Fremden gefickt werden zu dürfen und er muss zusehen bzw. das ertragen. Die Dominanz liegt also entweder beim Mann oder bei der Frau in der Innenbeziehung des Paares, im Sexualakt ist jeweils meist der Bull (also der Fremde im Bett) der dominierende Part.



Cuckold C2



C2 ist die goldene Mitte und wohl die häufigste Form des Cuckolding, zumindest in der öffentlichen Darstellung. Die Hotwife ist hier deutlich dominanter und läßt ihm auch keine Auswahl bei den Männern. Sie kann auch fremdficken, wenn der Cucki nicht dabei ist.



Das geht noch weiter, die Frau kann ihrem Partner auch Sex-Entzug aufzwingen, entweder durch Enthaltsamkeit oder sogar durch Peniskäfige. Sie bestimmt nicht nur, mit wem sie Sex hat, sondern auch ob er Sex haben darf.



Ansonsten gilt all das auch für den C2, was der C1 ertragen muss. Und auch beim C3 setzt man dort an, wo der C2 aufhört:



Cuckold C3



Hier ist der Cicki komplett versklavt, hat in seinem ganzen Leben die dominante Frau vor sich. Die Hotwife (und die Bulls, die sie bestimmt!) können ihn gänzlich dominieren und über sein Leben bestimmen. Es geht dann nicht mehr nur um Sex, sondern alle Belange des Lebens.



Typischerweise läßt die Hotwife den Cucki gar nicht mehr Sex haben, sie bekommt selbst die Kinder dann von einem der Bulls und akzeptiert sie dann trotzdem als seine eigenen. Die Bulls nehmen da auch eine große Stellung im Leben der Hotwife ein, die der Cucki akzeptieren muss.

