20.09.2022



Mehr Schwänze, mehr Sperma

Wer auf Spermaspiele steht und Männer gerne ejakulieren sieht, Creampies und Besamungen aller Art mag, der kommt bei jenen Pornos auf die Kosten, in denen viele Schwänze involviert sind.

Je mehr Quellen an Sperma, desto mehr des Saftes spielt dann im Sexfilm auch eine Rolle. Insofern sind schwule Pornos und Gangbangs eine wahre Quelle an Sperma am Höhepunkt, aber es gibt auch eine Variante, die Hetero-Menschen mit Sperma- und etwas Bi-Ambitionen gefallen dürfte: Transsexuelle sind oft hübsche weiblich anmutende Körper, deren Ursprung des Spermas zusätzliche Möglichkeiten gibt. Sie haben Penis und Hoden und können hier mehr bieten!















Wir machen heute also einen Ausflug in die Szene der TS, der Transsexuellen, der Trannys, der Shemales. Dorthin, wo hübsche Frauenkörper auf große Schwänze und viel Saft im Hoden treffen. Und so viel sei hier auch gesagt, es ist auch für 'echte' Männer ohne Bi-Anspruch viel dabei, was gefallen wird - sofern der Spaß am Abspritzen gegeben ist!















In eine ähnliche Denkrichtung geht der Hentai-Fetisch der Futanari. Untern sind ein paar Links dazu, die darf man natürlich auch nicht verpassen!









