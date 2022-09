13.09.2022



Family-Cuckold: Mutter fickt vor Stiefsohn

Die heiße Milf hat gerne große schwarze Schwänze und das muss der Sohn mithören, wenn sie nebenan aktiv ist. Als er sich beschwert hat sie jedoch eine andere Lösung als damit aufzuhören.









Sie konfrontiert ihn damit, dass er sicher nebenan wichst, während sie gefickt wird. Und zur Strafe muss er mitmachen, wenn der nächste schwarze Hengst mit Riesenpenis sie bearbeitet. Cuckold der Stiefmutter mit dem Sohn also, eine neue Variante der Cuckold-Phantasie.



Cuckold mit Schwarzen: Dogfart



Davon gibt es noch viel mehr! Cuckold in allen Varianten und immer wird der Sub auch involviert, zu Bisex mit eingebunden. Der Stiefsohn hier leckt der Mutter die Muschi, während der schwarze Schwanz sie fickt und besamt. So kommt er nicht nur der Stiefmutter nahe an die Möse, der Sohn muss auch den Schwanz und das Sperma lecken.









Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!





Auch interessant!

Ficken wie die Tiere: Animalisch, wütend, mit Hass und brutal

Emotionen sind gut für den Sex: Sich gehen zu lassen und nur den Trieben zu folgen kann das Erlebnis für ...



Boxer geschlagen und seine Frau durchgefickt

Der vorlaute Boxer geht in den Ring und wird von seinem schwarzen Trainer-Bullen in kurzer Zeit auf die M...



Erniedrigung mit Partnertausch

Ein erzwungener Partnertausch in einer Cuckold-Szene dient als Strafe für den Sub, der mit einem großen S...



Sie will den schwarzen Monsterschwanz!

Ein geiler BBQ ist ihr Traum und das Dogfart-Team erfüllt den Wunsch gerne, als sie ein Inserat danach au...



AO-Sex-Treffen und Zwangsbesamung

Beim sogenannten Schlammschieben geht es um AO-Sex in der Gruppe und der Besamung einer wehrlosen Frau bz...



Cuckold: Er muss zusehen!

Zuletzt hatten wir eine Praktik zur Unterwerfung von Frauen im SM-Spiel kennengelernt, heute ist der Mann...