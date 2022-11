aktuell 30.11.2022

Zwei Gamerinnen in einem besonderen Spiel Die zwei Mädchen spielen ein neues Game, das ihnen eine Bekannte gegeben hat. Dass es sich um einen sadistischen Versuch handelt, erfahren sie erst später.



Kaum im Spiel eingestigen zeigt sich die böse Seite des Games. Es läßt den beiden Mädchen je einen Penis wachsen. Verdutzt schauen die Gamerinnen auf ihre neuen Möglichkeiten. Während die eine - die Latina-Schönheit - noch verwundert zwischen ihre Beine sieht, sucht die andere - die nerdy Blondine - bereits hinter dem Computer nach einem Fehler im System.



Derweil zeigt der Bildschirm die Aufgabe an. 'Fick sie' ließt die Latina. Dass der Arsch des anderen Teens gerade vor ihr liegt, erleichtert die Aufgabe. Sie steckt den harten Schwanz einfach in ihren Anus und beginnt sie heftig zu penetrieren, bevor sich das andere Mädchen noch wehren kann.



So richtig wehren will sich diese jedoch nicht und genießt den großen harten Schwanz in ihrem Arsch. Und so geht es weiter mit dem Spiel, die Mädchen ficken sich gegenseitig auf alle erdenklichen Arten und probieren ihr neues Werkzeug ausgibig aus.



Am Ende des Levels gibt der Computer ernüchtert zu, dass er eigentlich nicht erwartet hat, dass die beiden das freiwillig mit viel Spaß machen. Er wollte sie eigentlich auf die Probe stellen mit einer Aufgabe, die schwer für die Mädchen wird. Die Gamerinnen aber haben besonders viel Spaß am Sex miteinander gehabt - und an den neuen Möglichkeiten, die der Penis in diesem Bi-Spiel mitgebracht hat. Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Penis #schwul #Game #Gamer #Spiel





