Tipp 26.07.2022



Die versautesten Sperma-Spiele

Sperma als Ausdruck der Extase und des Höhepunktes beim Mann, als befruchtender Saft, als dominierendes Element der Macht. Es gibt viele Fetische rund um das Sperma und viel Spaß beim Sex damit.





Sperma versuchen manche im Kondom zu bändigen, eine Schwangerschaft zu vermeiden und auch den Kontakt mit dem Saft zu verhindern. Andere lieben es geradezu, sich Sperma und Risiko auszusetzen.







Creampies, also das Abspritzen von Sperma in die Frau hinein - wohin auch immer - sind Ausdruck von Dominanz und Überlegenheit, aber auch von der Macht der Frau, sich vom Mann alles holen zu können und erfolgreich gewesen zu sein.











Das Schlucken von Sperma gehört zu diesem Spiel dazu. Insbesondere, wenn zwei Frauen sich das Sperma teilen und tauschen können, wird aus dem Sperma-Fetisch ein größeres Thema.







Es gibt aber auch andere Spielarten mit dem Sperma. So will dieses Mädchen die versauteste Art erniedrigt zu werden. Sie läßt zuerst ihr Auge ficken, nimmt dann den Schwanz anal und bekommt am Ende das Sperma wieder ins Auge. Und diese Frau kommt überhaupt erst, wenn der Schmerz im Auge durch das salzhaltige Sperma unermesslich ist - man spricht nicht von Ungefähr von einer Stunde Blindheit durch Sperma:







Auch das Spermasquirting ist so ein Spiel, das gefallen kann. Spritzt der Mann ihr in die Vagina oder in den Anus, kann sie den Inhalt wieder raus pressen oder spritzen. Und was dann noch passiert...











Neben dem Schlucken ist aber auch das Teilen von Sperma ein Spaß unter Frauen beim Dreier. Sich gegenseitig den Saft in den Mund zu spucken und damit zu spielen, bevor er geschluckt wird, ist auch für den Mann ein erfüllendes Ende.















Apropos anal: Sperma im Arsch und dann das Spielen mit der Flüssigkeit kann ein dominantes SM-Spiel sein und enorm unterwerfen bzw. erniedrigen.















Das klappt aber auch oral. Beim Deepthroat so viel Sperma in den Hals zu spritzen, dass die Frau kaum atmen und schlucken kann, fordert diese ultimativ heraus.











Und auch andere Körperöffnungen eignen sich für Sperma-Spiele. Das Ohr abzufüllen etwa oder das Sperma in die Nase zu spritzen, während sie einatmet, macht auch etwas her.

#Sex #Sperma #Fetisch







