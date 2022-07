Infos 20.07.2022

BGG oder BBG

Das Konzept FFM oder MMF bzw FMM oder gar MFMF/FMFM ist bekannt? Dann ist auch BGG nicht mehr unverständlich.

Die Begriffe deuten im deutschen Sprachraum F für Frau und M für Mann an, die Buchstabenkombinationen deren Konstellationen beim Sex. Zwei Frauen, ein Mann oder beim MFMF zwei Paare treffen beim Ficken auf einander. Und das auch im Englischen, was die Verwendung einfacher macht: F für Female, M für Male - sogar die Geschlechter sitzen, wahrlich international.



Soweit so klar. Aber nun kommt immer häufiger auch das BGG und manchmal auch das BBG in den Porno-Plattformen vor. Das Geheimnis liegt im Alter, bei jüngeren Darstellern ist Mann und Frau vielleicht zu hoch gegriffen, dann muss Boy und Girl ran - im Deutschen wie auch im Englischen. Zwei Mädchen, ein Bursch oder umgekehrt - genau das ist BGG und BBG.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Sex #Begriffe #Dreier #Vierer







Auch interessant!

Rape Play und Role Play

Gewaltfantasien beim Sex sind weit verbreitet. BDSM ist die Spielwiese für extreme Fetische, darunter auc...



Reverse Cuckold oder Cuckquean?

Was bedeutet 'reverse cuckold' bzw. 'cuckquean' (oder Cuckqueen?) und sind diese Begriffe vielleicht soga...



ffmm straight queer doggy bj oral orgasm squirting royale: gebührenfinanziert?

Was dieser Titel bedeutet, wird bei der Ansicht des letzten ZDF Magazin Royale im ZDF klarer. Jan Böhmerm...



Was ist Shaftshining?

Die Begriffe rund um den Sex und ihre Bedeutung beleuchten wir hier immer wieder im Detail. Heute ist das...



Was bedeutet FFM, MMF oder MFMF?

Die Kürzel stehen für flotte Dreier-Kombinationen oder Paarsex. Doch was steckt genau dahinter, wenn die ...



Wifesharing - dominant, Stag oder Cuckold?

Wir haben zuletzt die 'Hotwife' genauer betrachtet, heute ist das dominante Wifesharing und der Stag dran...



Brutal-feuchter FFM-Dreier

Die blonde und die schwarzhaarige Frau sind zusammen schon nicht zu verachten, im Dreier mit dem großen S...



Sex, Körper und Begriffe

Für die Dinge, die man im Alltag nicht sieht, etablieren sich oft viele Begriffe, Synonyme und Bedeutunge...



Fucklicking oder Lickfucking

Was ist geiler, als einfach nur gefickt zu werden? Die Kombination aus Lecken und Ficken!...



Top-Suchbegriffe im Porno

Wenn Google die jährliche Top-Liste der Suchbegriffe veröffentlicht, dann ist der Bereich der Erotik zens...



Das Sex-Lexikon

Das Sexikon erklärt alles: Von der erotischen Stellung bis zur Erklärung der Liebesspielzeuge und der Beg...