Cisgender oder Transgender?

In diesem queeren Monat darf wieder einmal eine Begriffserklärung für etwas mehr Klarheit sorgen. Es geht um das Geschlecht.

Geschlechter gibt es mehrere, soweit haben wir uns das schon mal angesehen - Links gibt es unterhalb. Alleine das 'Mann' und 'Frau' ist aber gar nicht so einfach festzuhalten, denn abseits der Biologie, die uns auffällige Geschlechtsmerkmale und damit den entsprechenden Stempel gibt, ist da noch die soziale Einordnung, in der sich jeder selbst wiederfinden muss.



Und da kann es durchaus zu Unterschieden kommen. Ein Mann, der sich eigentlich als Frau fühlt oder die Frau, die sich als Mann einordnen würde, sind biologisch und sozial anders gepolt. Das, was in der Geburtsurkunde steht stimmt in diesem Fall mit dem (hoffentlich) gelebten Geschlechtsstereotyp nicht überein. Diesen 'Sonderfall' in der Masse der gleichzugeordneten Menschen nennt man Transgender.



Schwul und lesbisch? Vorsicht, die Geschlechtszuordnung muss keine sexuelle Orientierung mit sich bringen. Das wäre eine weitere Zuschreibung, die auf einer anderen Ebene abgehandelt und definiert werden müsste. Selbst die angenommene Tendenz ist falsch, sind doch die meisten der schwulen, lesbischen oder bisexuellen Menschen Cis-Personen, also äußerlich sozial genau so wie biologisch vorgegeben...



Und jene, die nicht transgender sind, sind folglich cisgender. 'Cis' ist also die Übereinstimmung von biologischem und sozialem Geschlecht. Dass Cis und Trans (hier und dort) den Gegensatz ausmachen, wissen Wiener durch die Donau, die die Stadt in Cisdanubien und Transdanubien teilt. Genau so ist es bei übereinstimmenden und verschiedenen Geschlechtseinordnungen auch.



Dass das nicht alles ist, was der 'Markt' der Geschlechter hergibt, ist beim Einlesen unter den nachfolgenden Links auch offensichtlich: Es gäbe noch nicht-binäre oder agender Personen, die durch 'Mann' und 'Frau' nicht einmal in der ausdifferenzierung in soziales und biologisches Geschlecht beschreibbar sind. Und manche beschreiben sich auch als genderfluid, wo selbst eine Zuordnung nich bleiben muss.



Schwieriger wird es schon, das biologische Geschlecht bei jenen zu deklarieren, die sich nicht biologisch einordnen wollen. 'Menschen mit Penis' wäre etwa eine Möglichkeit, auch Transgender mit männlichen Geschlechtsmerkmalen neutral zu beschreiben. Das 'Menschen mit Menstruationshintergrund' wird dann doch eher als 'Personen mit Uterus' angesprochen.



In der gelebten Praxis wird freilich das 'Cis' kaum überhaupt ausgesprochen, denn der 'Normalfall' der Cis-Person wird einfach angenommen, die Abweichung von dieser Norm ist in den meisten Fällen auch kein Kriterium, das angesprochen werden müsste. Spricht man von Mann oder Frau, sind also die Cis-Varianten gemeint bzw. fast immer auch die Trans-Versionen nicht ausgeschlossen, weil es gar nicht relevant wäre, zu unterscheiden. Wichtig ist das Bewusstsein über die mögliche Vielfalt nur dann, wenn es um das Thema selbst geht oder eine Diskriminierung möglich wird. Mit 'Gendern' in der Sprache hat das Vorhandensein von mehreren Identitäten im Geschlechtsbereich eigentlich auch nichts zu tun, wäre nur ein Bereich in dem man durch sensiblen Einsatz entsprechender Anreden bewusst inklusiv handeln kann.

