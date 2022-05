Erotikfilm 04.05.2022



Sex und Krieg

Macht und Ohnmacht, Dominanz und Unterwerfung, Benutzung und Benutztwerden, Lust und Schmerz. Manchmal auch Leben und Tod. Fetisch und Phantasie kennt keine Grenzen.

Da ist es nicht weiter abartig, dass auch das Thema der Nachrichten in wilde Sex-Phantasien umgesetzt wird und so mancher Fetisch rund um Krieg, Militär und die aktuell dominierenden Schlagzeilen stimuliert wird. Wir haben das Phänomen schon anderswo ähnlich immer wieder festgestellt, unterhalb sind etwa Links zu Nazi-Pornografie, Vergewaltigungsfantasien und ähnliche Themen. Hier geht es um Krieg, der uns in der Ukraine gerade auf grausliche Art und Weise durch russische Übergriffe auch mit sexueller Machtausübung aufgetischt wird.



Gerade diese Abartigkeit und der Bruch aller Tabus weckt anderswo Begehrlichkeiten, auch wenn das unbeschreiblich grausam erscheinen mag. Die ultimative Hingabe ist schließlich die, das eigene Leben und den eigenen Körper in fremde Hände zu legen. Was Sexfantasien mit Einbrechern oder Pornos mit brutalen Monstern beginnen läßt, ist in so manchen Träumen dann folgerichtig der russische (oder wie auch immer) Soldat, der sich nimmt, was er will und dabei auch nicht vor tödlicher Gewalt und brutalen Handlungen zurückschreckt.















Klar, das bedeutet noch lange nicht den Wunsch nach realer Tätigkeit, aber den Reiz der Träumerei. Und den Reiz entsprechender Bilder, weshalb das Thema im Porno klarerweise auch vorkommt. Bilder, die wir aus Nachrichten kennen, werden in Geschichten mit BDSM-Touch weitergeführt. Das hebt nicht den realen Verbrecher im Ansehen, sondern führt uns nur tabulose Geschichten vor. Rollenspiele extrem, grenzenlose Fetische und das Unaussprechliche, Undenkbare, das ausgelotet wird. Gerne auch im Sexfilm, die Kunstgattung des Bewegtbildes ist schließlich gut im Erzählen von Geschichten und im Anregen von Emotionen und Reizen.



Sex und Unterwerfung



Wer sich den Fantasien hin gibt - egal ob dominant oder devot - braucht sich also nicht dafür zu schämen, denn es geht nicht um das Reale im Krieg, sondern nur um die Befriedigung in der Safe-Zone, auch wenn gerade der Krieg im Bett das Tabu brechen will. Und es gelten freilich auch hier die Grenzen dessen, was man Consensual definiert. Krieg tötet, Kriegspornos erzählen nur von Krieg. Oder betten die Handlung nur in ein Setting ein, das an Geschichten aus den Nachrichten anknüpft. Oder - im einfachsten Fall - nutzen die Uniformen als Merkmal, das besonders sexy und anregend empfunden werden kann. Wir kennen das Spiel mit erzwungener Dominanz auch aus dem Kampf- und Wrestling-Fetisch, der in einer Art sportlicher Auseinandersetzung die Macht bestimmt. Die Bandbreite ist also groß die die Fetische und Wünsche der Menschen.













