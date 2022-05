Bisexuell 18.05.2022



Oral-Dreier: Rimming und blasen zu dritt!

Ein Mann und zwei hübsche Mädchen - und doch ficken sie nicht zu dritt, sondern besorgen es sich oral. Das kann ganz schön heiß werden!





Adriana Nicole nd Roxy Deville machen es dem Hengst gar nicht einfach, doch er hält erstaunlich lange durch. Jeder andere Mann hätte bei der intensiven oralen Bearbeitung schnell abgespritzt. Die beiden machen sich über seinen Schwanz her und blasen ihn heftig, eine hält dabei seine Eier fest und leckt den Hodensack, bevor sie sich etwas tiefer begibt und zu rimmen beginnt. Sie steckt ihre Zunge tief in sein Arschloch und massiert damit seine Prostata.



Doch das ist noch nicht alles, die zweite setzt sich auf sein Gesicht und reitet ihn dort, er bekommt ihren Saft auf Nase und Mund während beide sich weiter mit seinem besten Stück beschäftigen.







Auch anders klappt das hervorrragend: Ein Mädchen liegt unter ihm 69 und bekommt die Möse geleckt. Er fickt ihr dabei in den Mund. Was die Sache noch spannender für die beiden macht ist, dass ein zweites Mädchen ihm dabei auch noch mit zwei Fingern in den Anus fährt und ihn dabei leckt. Er wird ganz geil, was wiederum das Mädchen unter ihm sicher zu spüren bekommt...







Brutales Rimming mit zwei Schlampen: Die beiden wilden Mädchen werden bestraft und müssen an seinen Schwanz. Dabei geht es bei den Gören gar nicht zimperlich zu, in beide Richtungen.











Solche doppelten Rimjobs sind eine Herausforderung für den Mann, können aber garanteirt gefallen. Wer hier der dominante Part ist, ist nie ganz so sicher.

















#oral #dreier







