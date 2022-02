aktuell 17.02.2022

Bull und Cake zum Cuck

Der Cuckold-Fetisch oder jener zur Cuckquean ist ja bereits behandelt und bekannt, doch dann schwirren da noch die Begriffe Bull und Cake durch Foren und Videoplattformen. Sehen wir uns diese also heute genauer an.

Nochmal zur Einordnung: Der Cuckold-Mann ('Cucki', 'hubby') kann sich daran aufgeilen, wenn seine Partnerin Sex mit einem anderen Mann hat. Oft auch dominant, d.h. er muss es ertragen, wenn der andere sie gut befriedigt und mit unter mit demütigenden Elementen, manchmal erzwungenen Bi-Elementen.







Die Cuckquean oder Cuckqueen ist das weibliche Szenario dazu: Sie muss oder darf zusehen, wenn ihr Partner sich mit einer anderen Frau vergnügt - einer vielleicht 'besseren' Sexpartnerin. Das gilt natürlich auch ohne direktes Zusehen, aber mit dem Wissen, dass er fremd fickt und es ihr nachher brühwarm erzählt.



Soweit, so bekannt. Mehr zu diesen Themen findet sich untern bei den Links, wer noch mehr dazu wissen will, kann dort in die Tiefe des Bi-Fetisches aus dem BDSM-Umfeld gehen. Nun aber zu Bull und Cake.



Cuckbull und Cuckcake



Eigentlich sind auch diese Begriffe schnell und einfach erklärt. In einem Cuckold-Spiel gibt es ja einen anderen Mann und dieser Dritte im Bundeist der Bull. Die Frau fickt den Bull, während der Cuckold das ertragen muss.







Und dementsprechend ist die Cake jene Frau, die mit dem Mann fickt, während die Cuckquean sich daran ergötzen darf und muss. Die Cake wird oft auch Cuckcake genannt, der Bull seltener in der langen Bezeichnung.

