Öl, Sex und heiße Spiele

Es gibt in den verschiedensten Bereichen den Fetisch oder das Interesse an viel Öl auf den Körpern, wenn es zum Sex kommt. Woher kommt das nur?

Öl auf den Körpern gibt es bei erotischen Massagen genauso wie beim heißen Sex-Spiel in der Dusche, mit Latex im SM oder beim Wrestling unter nacken Körpern. Ganz offensichtlich ist, dass die eingeölten Körper einfach schön aussehen, der Glanz wirkt wie ordentlich durchgeschwitzt, die Muskeln kommen gut zur Geltung und die Makel dafür um so weniger. Öl auf der nackten Haut macht sich also optisch schon gut.



Dazu kommt noch, dass ein eingeölter Körper sich gut anfühlt, alleine schon bei der Massage kann man die Haut besser berühren, streicheln, massieren und bearbeiten. Öl riecht vielleicht dann auch noch gut und verführt auch auf diesem Weg noch einmal mehr.











So nebenbei flutscht es mit viel Öl gut. Ein Gleitmittel mehr im Spiel kann beim Sex nicht schaden, ist es am ganzen Körper ist es nicht weit, wenn man es braucht. Gut einölen heißt es dann aber auch für jeden Bereich des Körpers und für alle Körperöffnungen.



Und dann ist da noch die Tatsache, dass man mit Öl auch Kontrolle abgibt. Es läßt sich nicht mehr einfach abhauen, man kann den anderen nicht mehr so leicht halten, man kann auch sich selbst nicht so leicht kontrollieren. Das Öl-Wrestling ist etwa auch deshalb beliebt, weil die Kontrolle nicht mehr nur von Technik abhängt und einige gemeine Möglichkeiten mehr dazu kommen.



Dominante Spiele mit viel Öl sind auch doppelt spannend. Wenn er komplett voll Öl ist und sie genauso, dann kann er sich an ihr reiben und mit wenig gegenwehr auch benutzen. Im Ringen und Balgen ist der Schwanz nicht nur schnell an allen Stellen, wo Sie sich an ihm zu schaffen machen kann, er kann ihn auch flink dort rein stecken, wo er mag - mit dem vielen Öl am Penis rutscht er auch leicht rein, wo er will. Ein Tittenfick ist da genauso rasch organisiert wie ein Arsch-Job, eine Penetration ihrer Vagina und auf Wunsch ist er auch schnell in ihrem Arsch so tief drinnen, dass sie nicht mehr aus kann.











Und dabei wird aus herzhaftem Fingern auch schnell ein Fisting, wenn die Hand einfach tiefer rein rutscht. Mit viel Öl im Spiel ist es auch egal, ob jemand abspritzt, spuckt, schwitzt oder mehr. Und damit braucht sich der Mann und die Frau auch nicht zurückhalten, wenn er oder sie in Extase pisst oder die Spucke nicht runterschluckt sondern einfach dem Gegenüber spendet.



Öl hat also viele Aspekte im Spiel rund um Sex und Kontrolle, Hardcore mit schönem Ausblick oder Dominanz im Ringen der glitschigen Körper. Öl und Sex gehört zusammen!

