CBT - Cock and Balls Torture

Was CBT bedeutet erfährt man schnell über die Abkürzung: Penis und Eier sollen hier in Schmerzen verbringen, eine Lust-Tortur für den Mann.

Die Folter des Intimbereichs ist gewinnbringend und erfolgsversprechend, wenn ein Mann dominiert werden soll. Der Schwanz, der spätestens nach dem Orgasmus extreme Reaktionen auf Reize verspürt und die Eier, die ausgegriffen, gequetscht und geschlagen sofortige und unendliche Schmerzen verbreiten - der zu dominierende und sadistisch zu bearbeitende Mann leidet hier garantiert.







Mehr Femdom!



Schon ein Handjob, eigentlich eine schöne Sache, kann auch als Femdom ausgeführt werden, also dominant oder durch eine Domina. Die Absichten sind dann mit Kontrolle, Unterwerfung und Schmerzen verbunden - Lust gibt es nur dann, wenn die dominante Person das wünscht. Und so kann es auch viel Schmerz geben.







Auch spezielle Formen wie das Dehnen der Urethra mit diversen Gegenständen und Fingern wäre ein Spaß für Massochisten. Mit der Spritze angestochene Schwänze und das Spritzen von Salzlösung in die Hoden läßt diese anschwellen und besonders reizbar machen, perfekt für Schmerzen danach.











Und da gibt es dann Varianten ohne Ende. Tritte in die Hoden, abgedrehte Eier, misshandelte Schwänze - je extremer, desto besser für unterworfene Männer, möchte man meinen. Nur erfahrene Doms sollten das aber ausführen.













