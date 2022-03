Sado-Maso 09.03.2022

Penis biegen, verdrehen und brechen

Harter Fetisch und erniedrigende Bearbeitung: Wenn sie ihm den Penis extrem verbiegt und ihn dann auch noch bearbeitet, dann geht es um erniedrigende Dominanz, schmerzvolle Lust sowie sadistische Kontrolle.





Wenn eine dominante Frau den Mann über seinen Penis unterwerfen will, dann gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ihn abzubinden, in extreme Richtungen zu verbiegen und abzumelken ist da die einfachste Form.







Den eregierten Penis in die Eichel zu beißen macht schon mehr her und kommt sicher unerwartet. Der Mann kann sich nie sicher sein, wie tief sie beißt. Alleine das macht schon Angst und ist die halbe Miete zur vollen Unterwerfung.







Richtig spannend wird es für ihn, wenn sie ihn bricht. Heißt: Sie nimmt einen Stab und biegt den Penis rundherum, fixiert ihn dann mit einem Band. Das ist noch kein Problem, wenn er noch nicht eregiert ist, wenn sie dann aber zu stimulieren beginnt, bricht der Penis wenn er hart wird. Ein guter Grund für ihn, jetzt nicht den Reizen nachzugeben...







Und wenn der Dildo oder zwei Finger in die Harnröhre gesteckt werden? Das kann reizen und gut wirken. Also gleich hart und tief ficken, damit er richtig leidet!











Gemein ist auch ein Penis-Käfig, in dem er eingesperrt ist und die Erektion verhindert wird. Nein: Er will ja hart und steif werden, kann das aber nur in engen und gemeinen Grenzen. Wenn sie dann noch den Vibrator ansetzt und den 'lockgasm' produziert, dann hat er nichts ausser Schmerzen durch den Höhepunkt, den man nur noch durch Post-Orgasm-Torture toppen könnte.











Abgebunden oder durch zu viele Penisringe gefesselt ist der Schwanz auch schnell in die Enge getrieben. Jede Bearbeitung macht die Sache für ihn zur Folter und Qual. Ein paar Gummiringerl schnalzen lassen und er gibt garantiert auf.











Und immer wieder verbiegen, drehen, brechen bis er nicht mehr kann. Als Domina kann man viel Spaß mit dem Schwanz haben, egal ob eregiert oder schlaff. Und dahinter ist auch noch der Hoden, die Eier lassen sich bestens in das böse Spiel integrieren. Quetschen und Abdrehen kann man schließlich nicht nur den Schwanz selbst.











Und für Experten, denen das alles zu wenig ist, gibt es noch Nachschlag: Wie wäre es, die Fickmaschine anzustecken, den Schwanz rein zu stecken und dann einfach laufen zu lassen? Am Ende dann noch auf Schwanz und Eiern drauf steigen, dann ist er sicher für eine Zeit mit sich und seiner Folter beschäftigt.









#Penis #Schwanz #Schmerzen #BDSM #Dominanz







