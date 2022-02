Dominanz 09.02.2022



Edging und Post-Orgasmus-Tortur

Tortur nach dem Orgasmus und Kontrolle bis dahin - dominante Spiele mit dem Penis des Mannes sind erfüllende Erniedrigung und dominante Lust gleichzeitig.

Ein Handjob kann eine sehr schöne Sache sein für den Mann, den die Frau mit Hingabe und vielen Variationen und jeder Menge Höhepunkte versehen kann. Und er kann richtig böse, dominant und schmerzhaft werden, wenn es so sein soll.











So eignen sich ruinierte Orgasmen perfekt dazu, ihn richtig verrückt zu machen vor lauter Reiz, der nicht zum Ende gebracht wird. Das sogenannte Edging, ihn bis an den Rand der Extase zu bringen aber dann doch nicht abspritzen zu lassen, macht ihn richtig fertig und bringt ihn unter Kontrolle.











Die Expertinnen unter den dominanten Edge-Folterern schaffen das nicht nur mit der Hand, sondern auch beim Ficken.











Wer das Abspritzen durch Pausen stört oder durch Massagen erzwingt, ist dabei aber noch harmlos. Die richtig harten unter den dominanten Frauen quetschen im richtigen Moment einfach den Hodensack aus oder binden die Eier ab.















Und danach? Dann kommt die Tortur noch nicht zum Ende, denn der überreizte Schwanz wird weiter bearbeitet und unter Schmerzen der Post-Orgasm-Tortur unterzogen. Sie macht weiter mit dem Wixen, bis das Sperma am Penis schaumig wird und läßt ihn dabei ewig zappeln.



















Und hat sie noch Lust, dann kann sie den nächsten Orgasmus mit dem Vibrator erzwingen, ihn an den Eiern beim Ficken packen und das Sperma nach Lust und Laune zu verhindern oder zu Zwingen.









