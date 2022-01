queer 05.01.2022



Überraschung: Massage mit Tranny

Ob Ladyboy oder Shemale, TS oder Tranny: Der Penis kommt überraschend und gut bei diesen Massagen mit dem gewissen Bi-Plus.





Die Masseuse ist richtig Nervös, als sie den Mann vor sich auf dem Tisch nackt liegen hat. Sie massiert ihn und der wird hart dabei. Was er nicht ahnt, ist ihr besonderes Werkzeug unter dem Mantel. Er hat aber nichts dagegen, als sich dort ein harter Penis bemerkbar macht.







Ähnlich ist es bei diesem Unfall. Als das Mädchen dem Mann eine Massage gibt, um ihn wieder fit zu bekommen, setzt sie auf seine sexuelle Energie. Sie muss es wissen, denn auch sie kennt die Macht des Schwanzes.







Das zarte und hübsche Mädchen am Massagetisch erhält eine schöne Behandlung durch den muskulösen, schwarzen Mann. Noch glaubt sie auf ein kurzes Spiel, denn er hat noch nicht gesehen, was zwischen ihren Beinen wartet. Der große Schwanz ist aber nicht der Abturner, den sie vermutet - er wird geil und nimmt sie in den Arsch.











Eine heftige Überraschung gibt es auch auf diesem Massagetisch. Die Milf mit den ausladenden und muskulösen Formen macht so gar nicht den Eindruck, als ob sie männliche Körperteile verbirgt. Ihr geiler Arsch wartet nur darauf, gefickt zu werden und der Masseur kann es auch nicht lassen. Doch die Überraschung durch den Transen-Penis ist nur kurz, er nimmt den Arsch trotzdem und besorgt ihr auch noch einen schönen Höhepunkt, indem er ihren Schwanz bläst.







Die zwei Asiatinnen im Hotelzimmer wollen auch eine Massage. Eine liegt nackt am Bauch, die andere hat ein Handtuch umgehängt und beginnt mit der Massage der anderen. Schon kurz später spürt diese den härter werdenden Schwanz zwischen den Arschbacken und wirs selbst erregt. Es sind zwei asiatische Shemales, die hier zueinander gefunden haben. Und die Massage endet in 69-Stellung und mit viel Sperma im Mund!







Die Frau am Massagetisch hier ist aber wirklich eine. Dafür ist die Masseuse hier besser ausgestattet, als es zunächst den Anschein hat. Neben den riesigen Titten bietet sie auch noch einen harten Schwanz an, den die Frau gerne annimmt.











Beim süßen Babysitter geht es ganz erotisch zu, doch auch hier folgt die Überraschung. Der zarte Mädchenkörper entpuppt sich als Träger eines großen und bereiten Schwanzes.















Auch bei ganz sinnlichen und erotischen Frauen kann man sich nie sicher sein, welche Geheimisse sie mit sich tragen. Hier sind es heiße Transen, die es wert sind, genauer betrachtet zu werden. Die versauten Frauen bringen ihre Schwänze gut zur Geltung!















Ob sportliche schwarze Transe mit großen Schwanz oder zartes Mädchen mit Trans-Geschlecht, die Kombination der besten Dinge aus zwei Welten ist höchst anziehend. Und das kann man auch in einer virtuellen Massage samt Analmassage gut genießen!









#Massage #Tranny #Shemale #Transsexuell #Penis #Sex







