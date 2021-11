Infos 07.11.2021



Shemale-Wrestling: Transen im Kampf

Transgender bedeutet im Sexfight neue Angriffsmöglichkeiten, bietet aber auch neue Ziele für den nackten Ringkampf. Insbesondere bei Transfrauen mit Penis.

Mixed Sexfight ist schon eine spannende Kombination im erotischen Wrestling, aber die Variante unter Einbeziehung von Transmännern bzw. Shemales ist besonders spannend. Mit großem Schwanz im Angriff ficken zu können oder einen erzwungenen Blowjob zur Atemkontrolle einzusetzen, macht schon Sinn auch für das Wrestling. Doch die Brüste machen auch angreifbar, also Vorsicht!















Auch hier ist ein Mixed Fight natürlich machbar. Shemale gegen Frauen oder Shemale gegen Männer - in beiden Fällen ist alleine die Überraschung, wenn die Kleidung fällt, vielleicht kampfentscheidend. Und die mögliche Erniedrigung des Mannes oder Gefahr für die ungeschützte Frau, wenn Sperma ins Spiel kommt, ist unendlich.











Auch anzusehen sind diese Kämpfe schön. Vereinen Shemales doch Vorzüge beider Geschlechter und wissen diese auch einzusetzen. Wer Futa mag, wird Shemales genauso mögen. Futanari-Kämpfe in echt!









