Was bedeutet FFM, MMF oder MFMF?

Die Kürzel stehen für flotte Dreier-Kombinationen oder Paarsex. Doch was steckt genau dahinter, wenn die Begriffe eingesetzt werden, und was ist damit noch nicht gesagt?

Eine nicht unübliche Konstellation ist ein Paar, dessen Mann hetero und die Frau bi-sexuell veranlagt ist und die gerne Dreier genießen. Für ein solches Paar wäre eine FFM-Affaire nicht schlecht, sie bekommt eine Frau dazu ins Bett und er eine zweite Frau - ein Traum vielleicht für beide Partner? Die zweite 'Sie' in dem Spiel sollte dann auch bi sein, also nicht nur den Mann bedienen. Gesagt ist das aber nicht, auch hetero-Frauen können FFM lieben, kümmern sich dabei aber dann um den Mann - ein perfektes Geschenk an einen Mann, den zwei Frauen bedienen.



FFM ist also gar nicht so eindeutig, wie es die Buchstaben sugerieren. F steht für 'female' also 'Frau', M für 'male' also auch 'Mann'. FF sind damit zwei Frauen, M ein Mann. FFM definiert den Dreier also von den Geschlechtern genau, von der Handlung her aber noch nichts. Alle drei könnten Hetero sein und trotzdem zu dritt Spaß im Bett haben.



Das gilt insbesondere für MMF, wo seltener als bei Frauen die Männer bisexuell sind und noch eher beide sein müssten, damit sie auch untereinander Spaß haben können. Das 'Schwerter kreuzen' braucht zwei bisexuelle Männer und so mancher Mann kann selbst die Doppelpenetration nicht akzeptieren und möchte auch das Sperma des anderen Mannes nicht in die Nähe bekommen. MMF ist also in der Regel noch genauer abzusprechen, als FFM.



Was hier jedoch häufiger vorkommt ist das Cuckolding oder Wifesharing (Links unterhalb). Die Konstellation MMF ist dann eine Frau, die sich mit einem zweiten Mann vergnügen darf oder muss während sich der eigene Mann zurückhält, zusieht, unterstützt, anweist oder filmt. Er kommt im eigentlichen Geschlechtsverkehr aber nur am Rande vor.



Und was heißt nun MFMF, wenn MMF und FFM schon klar ist? Logisch, es geht um einen Vierer mit zwei Männern und zwei Frauen. Man schreibt aber hier nicht MMFF oder FFMM, sondern absichtlich MFMF - es geht also um zwei Paare bzw. Paarsex. Nicht definiert ist ob es zum Partnertausch kommt, als Zwischenstufe wäre noch das Teilen einzelner Partner bzw. nur in einer Richtung, die Ausbaustufe wäre eine voll-bisexuelle Orgie in allen Varianten.



Es ist also eigentlich ganz einfach mit dem M und F in den Kombinationen der diversen Sex-Dating-Plattformen. Und dann doch wieder nicht, wenn man nicht weitere Angaben macht und kommuniziert. Aber genau die Knackpunkte sind jetzt ja klar, oder?

