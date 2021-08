Dominanz 31.08.2021



Ravishment - vergewaltigt werden

Vergewaltigungsphantasien sind weit verbreitet. Zwar ist der Umkehrschluss, dass Frauen vergewaltigt werden möchten, ganz und gar nicht zulässig, das 'Ravishment' ist aber in verschiedenen Ausprägungen nicht unüblich.

Ravishment ist die Vergewaltigungsphantasie, die eher bei Frauen als Männern vorkommt, was vermutlich in der Sozialisierung begründet ist. Zwar wollen auch Männer in ähnlich hoher Zahl gebrochen und benutzt werden, das klassische Szenario der Vergewaltigung - also das Überwältigen und zu sexuellen Handlungen gegen den Willen des Opfers gezwungen werden - ist typischerweise eher ein Fetisch gegenüber Frauen. Zwei Drittel der Frauen wollen sexuell hart dominiert und übrwältigt werden, ein Drittel stellt sich dabei wirklich eine gewaltsame Vergewaltigung vor und findet das geil, sagt eine Studie.



Eine Vergewaltigung als sexuelle Fantasie entspricht einem Tabu und ist demnach besonders begehrt bei geheimen Rollenspielen, braucht wie viele Spielarten der Dominant und des Schmerzes besonderes Vertrauen. Und eine Zustimmung dazu, keine Zustimmung zu erfordern - schließlich ist der Reiz der Vergewaltigung die Aufgabe der eigenen Kontrolle über das Geschehen. Man stellt sich zumindest vor, gezwungen zu werden oder einen anderen zu sexueller Aktivität zu zwingen. Im sexuellen Rollenspiel geht es darum, Rollen des erzwungenen Sex zu spielen oder tatsächlich unter gewisser Zustimmung vorab den Zwang tatsächlich auszuüben.







Ravishment bezeichnet genau genommen das Entführt werden. Oder auch die Fesselung dabei. Die Herkunft des Begriffes führt auch zur 'Schändung' und der Vergewaltigung, also des sexuellen Missbrauchs und dem erzwungenen gewaltsamen Geschlechtsverkehr. Spannenderweise bezeichnet man auch das Entzücken und das Hingerissen sein so, was eine zweite Bedeutung mitschwingen läßt. Das ist so weit voneinander weg wie 'Consensual unconsent', also die Zustimmung zur Verweigerung. Wärend 'Rape' aber die kriminelle Vergewaltigung definiert, wird häufig mit Ravishment die Vergewaltigung bezeichnet, die den Fetisch positiv umsetzt. Umschreibungen wie rough, forced und andere Worte treffen es wohl nicht ganz so gut.











Neben Ravishment und Rape kennt die englische Sprache und das Sex-Internet auch noch die 'Violation' als gewaltsamen Sex 'gegen den Willen' des Opfers. In der Fetisch-Fantasie also das genommen werden und das im Wunsch des 'Täters' benutzt werden. Ausgeliefert sein und genommen werden, ohne das kontrollieren zu können oder ohne etwas dagegen tun zu können. Willenloses Sex-Objekt sein. Und in der Regel mit Schmerz und Gewalt verbundene Dominanz, nicht selten auch den Verzicht auf Maßnahmen zum Schutz der Partner. Oft wird das auch verbunden mit einer Überzahl der Männer, die die Frau überwältigen - das macht ihr nicht nur das Wehren gegen die Übermacht schwerer, sondern die Behandlung auch noch um so intensiver. Aber dann auch schmutziger und - weil die Männer sich dann gegenseitig auch noch motivieren und antreiben - auch brutaler und schmerzhafter. Alleine schon, dass die Männer so länger durchhalten wenn mehr Manpower vorhanden ist, ist das intensivere und längere Spiel so garantiert.











Was bei einem Rollenspiel mit mehreren dominanten Männern alleine aufgrund der Möglichkeiten schnell vorkommt ist das Erzwingen von Sexpraktiken, die sonst nicht gewährt werden. Steht eine Frau nicht auf Oralverkehr ist die Vergewaltigung eine mögliche Option, sie zum Deepthroat zu zwingen. Oder gefesselt und gehalten zu schmerzhaften Analverkehr. Entsprechende Vorgaben der Zustimmung sind vorab deutlich zu besprechen, denn insbesondere wenn mehrere Mitspieler im tierischen Trieb über die Frau herfallen sind solche Grenzen und Limits sonst schnell vergessen oder übertreten. Vielleicht ist aber auch genau das der Reiz und Wunsch der Fantasie - auch das sollte zumindest klar gemacht werden.







Wenn man (also meist Frau) das ausleben möchte, braucht es willige und sehr dominante Männer als Gegenspieler, zu denen extrem gutes Vertrauen besteht und unter denen die Einwilligung vereint wird. Danach kontrolliert er das Spiel und eine Willensbekundung irgendeiner Art wird schwer, denn die Ablehnung der Handlung gehört zum Rollenspiel dazu. Ein Save-Word kann vereinbart werden, wird aber oft absichtlich ausgelassen, um die Geschichte wirken zu lassen. Gut ist es aber, einen eigenen Raum für die Vergewaltigung zu haben, die Überwältigung also nicht im Alltag nachwirken zu lassen. 'Was im Fightclub passiert...' - was die Zerstörung betrifft, dann ist die in einem sicheren abgeschlossenen Raum und bleibt auch dort.



Oder sie bleibt in der Fantasie, aus der sie gekommen ist. Viele Pornos und Sexgeschichten handeln von genau dieser Fantasie und sind für Männer wie Frauen gleichermaßen Druck abbauend. Im Film kann man die Vergewaltigungsphantasie erleben, ohne sie wirklich erleben zu müssen. Auch eine Art, seine Wünsche befriedigt zu bekommen, oder?

