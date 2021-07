Schmerzen 18.07.2021

Punch-Fisting anal bis zur Schulter

Fisting ist oft schon brutal und schmerzhaft, Punchfisting ist es noch mehr. Wenn sie aber so tief fistet, dass die Hand bis zur Schulter im Arsch verschwindet, dann ist das extrem!

Es gibt Menschen, die brauchen mehr und sind anatomisch in der Lage dazu. So wie dieser Herr, der sich von der Domina ein Punchfisting der besonderen Art abholt. Schon das Punch-Fisten, also mit der Faust direkt und hart zu fisten als ob es ein Schlag mit der Faust in das Loch wäre, ist extrem aber das, was sie macht, ist es noch mehr!







Das hat schnell arge Folgen neben den Schmerzen der Lust:







So ist es nicht untypisch, dass sich das Innere aus der Arschgrotte nach aussen stülpt. Das Prolapsing trainiert die Domina mit dem Mann dann auch noch auf extrem brutale Art.

#Fisting #anal #Schmerzen #Lust #brutal #extrem







