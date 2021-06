Sado-Maso 17.06.2021

Sado-Maso mit der Harnröhre

Die Urethra ist durchaus ein Spielfeld im dominanten Sex, das haben wir schon beleuchtet. Doch wie weit die Schmerzen gehen können, sehen wir hier.

Frauen und Männer haben da ein Loch, das 'bespielt' werden mag. Vielleicht auch dann, wenn man auf harte Spielarten im BDSM steht. Denn nicht nur der Kontrollverlust ist hier eine mögliche Variante, auch diverse Foltermethoden über die Urethra (Einführungs-Links sind unterhalb zu finden) sind möglich.



Etwa das harte Dehnen bis hin zu Schmerzen ist hier üblich. Das geht soweit, dass irgendwann ein ganzer Finger (und mehr) in die Urethra eingeführt werden kann.







Und wie wäre es mit der brennenden Zigarette, die in die Harnröhre gesteckt wird, während sie gedehnt ist? Auch das machen harte Zeitgenossen.



















Und dann wäre da noch die gemeine Art der Bestrafung mit Brennesseln, deren Schmerzen nicht einfach aufhören, sondern 'ewig' weiter wirken, sich durch die Bewegung danach sogar noch verstärken.



Es gibt wirklich viel rund um die Harnröhre und ihrer Einbindung in sexuelle Spiele. Und die Aufzählung ist ganz sicher nicht vollzählig...

#Urethra #Harnröhre #Sondieren #BDSM #Schmerzen







