Dominanz 18.04.2021



SM-Sexkampf - er dominiert sie im Kampf

Dominiert ist dabei noch stark untertrieben, sie wird regelrecht zerstört und in jeglicher Hinsicht benutzt, ohne, dass sie Gegenwehr ausüben könnte.

Ein Sexkampf ist ein Wrestling, bei dem der Orgasmus des Gegners dessen Ende bedeutet. Wer kommt, verliert. Und so ist es selbst beim gemischten Kampf eine offene Sache, denn auch eine zarte 'sie' hat gute Chancen, seinen Schwanz zu erregen und zum Abspritzen zu bewegen. Nicht so in diesem Kampf.







Er beginnt vom Start weg stark. Zwar schafft sie es immer wieder, seinen Penis zu erreichen, doch ihn zu eregieren ist ihr gleich nachher nicht zuträglich. Seinen steifen Schwanz benutzt er nämlich gleich wieder als Waffe.



Und so wird sie permanent stimuliert, seine Finger hat er immer an ihrer Klitoris. Als sie versucht, seine Eichel in den Mund zu bekommen stößt er ihr den Schwanz gleich komplett in den Rachen. Als sie sich endlich befreien konnte und hoffe, Luft zu bekommen, hat er ihr den Hals abgeschnürt und dann gleich wieder weiter in ihren Mund gefickt.



Sie ist wirklich komplett wehrlos und muss viel ertragen. Eine halbe Stunde dominiert er den zarten Körper und sie hat wenig dagegen aufzubieten. Am Ende kann sie sich nicht einmal gegen das Sperma erwehren, das er ihr gegen ihren Willen zuerst in die Vagina spritzt und dann noch in ihr Gesicht.





