Infos 26.03.2021

LGBTIQ und so weiter - was hat das zu bedeuten?

Heute gibt es hier keinen Bi-Sex-Porno, sondern einen Servicepost zu den Abkürzungen rund um LGBT. Denn vielen ist das nicht ganz klar, wie die vielen Anfragen zeigen. Noch nicht.

Jetzt wird es nämlich klar. Wir machen uns auf die Suche nach den queeren Abkürzungen, die immer wieder in den Raum geschmissen werden. Doch fangen wir ganz einfach an.



Es war einmal Mann und Frau. Oder Frau und Mann. Noch ganz ohne Gender-Sternchen, Binnen-I oder zu hinterfragenden Zuordnungen. Und immer in der Konstellation 1 Frau und 1 Mann. So weit, so einfach.



Dann war da Frau und Frau, lesbisch. Und Mann und Mann, schwul. Solche homosexuellen Vorlieben sind wohl auch bekannt. Sexuelle Prägungen in Richtung weniger definierter Ziele sind dann 'bi', wie so oft hier. Eine Frau ist 'bi'-sexuell, wenn sie auf Mann und Frau gleichermaßen abfährt. Steht ein Mann bisexuell neben Frauen auch auf Männer, ist das genauso.



Die Möglichkeiten sexueller Erfahrungen innerhalb der Grundmenge 'Frau und Mann' haben wir damit abgehandelt. Der Text ist aber noch nicht am Ende. Der geht weiter, viel weiter. Sonst wäre die Verunsicherung mit den Begriffen ja auch nicht so groß.



LGBT



OK, der Großteil von LGBT ist bereits geklärt, LGB nämlich. Lesbian, Gay, Bisexual heißt das ausgeschrieben. Und mit Transgender zu lesbisch, schwul und bi hätten wir dann auch noch das T geklärt. Transgender sind Personen, deren Geschlecht bei der Geburt nicht mit jenem übereinstimmt, zu dem sie sich zuordnen würden. Eine Frau, die als Mann geboren ist oder umgekehrt. Hier geht es also nicht um die sexuelle Orientierung, sondern um das Selbst-Bewusstsein des Geschlechtes wegen. Ein Transgender kann also auch lesbisch oder schwul sein, sich also gedanklich am 'falschen' Geschlecht orientieren und damit physiologisch wieder 'richtig' beim Sex einordnen, wenn man die traditionelle Klassifizierung vom Anfang des Textes als Einordnungspunkt wählen.



'queer' ist dann noch so ein Begriff, der die Runde geht. Queer ist eine 'nicht-heterosexuelle' Orientierung aller Art, also nicht dem tradierten Standard folgend, aber auch nicht näher einschränkend. Und schon wird LGBTQ draus. Oder mit 'I' für Intergender, 'geschlechtsübergreifend' noch besser definiert auch auf das Geschlecht definiert und mit LGBTIQ abgekürzt.



Halt! Da war noch etwas. Es gibt ja auch noch die Asexuellen. Und die Agender-Persönlichkeiten. Nicht-sexuell und nicht-geschlechtlich. Die müssen auch noch rein, auch wenn oder gerade weil sie 'nicht' festgelegt sind. LGBTIQA steht nun da. Weit mehr als Lesbischwul, richtig?



Obwohl damit bereits Geschlecht und sexuelle Orientierungen gemischt werden und wirklich unterschiedlichste Typen zusammengefasst werden, könnte man das immer noch ausschließend empfinden. Und deshalb steht mitunter LGBTIQA+ da, wobei das '+' alles weitere beinhaltet. Alles, bis auf die Normpersonen 'Mann, der auf Frau steht und im Manneskörper ist' und 'Frau, die auf Mann steht und in Frauenkörper geboren wurde'. Puh, alles verstanden?

