Dominanz 15.12.2020

Penis-Folter vor und nach dem Orgasmus

Eine halbe Stunde hat sie seinen harten Schwanz in der Hand und bearbeitet ihn. Zuerst muss er warten, dann reizt sie ihn mit unendlicher Tortur weiter.

Eine halbe Stunde muss der Schwanz überstehen. Er ist schon hart eregiert, als sie sich an ihm zu schaffen macht, die geile Braut hat aber mehr im Sinn. Er atmet schon schwer und zittert am ganzen Körper, als sie die erste viertel Stunde mit einem Handjob an ihm arbeitet, ihm aber jedesmal, wenn er zu weit gekommen ist, wieder warten läßt. Sie hält ihm das Loch zu, drückt ihm den Schwanz ab, Quetscht ihm die Eier und macht das, was Edging so gemein und geil gleichzeitig macht.







Der Handjob ist extrem geil, die Dame weiss wie sie den Herrn heiß macht und bedient. Ein Wunder, dass sie ihn so lange zappeln lassen konnte. Er war mehrfach kurz vor dem Orgasmus. Vielleicht war es aber auch das, was danach kommt, was ihn davor abgehalten hat, zu schnell abzuspritzen. Doch irgendwann kam der Orgasmus unweigerlich, er konnte sich nicht mehr erwehren und ejakulierte pumpend in ihren Händen. Zu hart reizte sie seine Eicheln, fingerte sein Po-Loch und wichste seinen Schwanz zum Höhepunkt.



Wild zitternd ließ sie ihn endlich kommen. Doch dann folgte die eigentliche Folter. Sie machte unbeirrt weiter mit der Bearbeitung seines Schwanzes. Sie massierte die Eichel hart, fingerte an seinem Loch, griff nach den Eiern, bot ihm einen Handjob, der schon vor dem Orgasmus fordernd gewesen wäre. Überreizt nach der Bearbeitung vorher war das aber mehr als eine Herausforderung. Die Schmerzen und die Lust waren unbeschreiblich groß. Er konnte sich kaum halten, deshalb setzte sie sich auf seine Beine, um ihn zu fixieren. Und als er schon fast ohnmächtig war, griff sie immer wieder fest zu und gleitete mit ihren Händen den Schaft auf und ab um dann erst wieder Fest an der Eichel zu arbeiten.







Weiter geht diese Blondine noch, sie macht es dem Mann noch schwerer, weil sie sich mit ihrem geilen Arsch auch noch auf sein Gesicht setzt, während sie seinen Schwanz bearbeitet. Der Mann dreht dabei richtig durch.





Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Edging #POT #Tortur #Orgasmus #Orgasmuskontrolle #Dominanz #SM







Auch interessant!



Male-Squirt: Wenn Männer nach dem Abspritzen pissen

Eigentlich ist die Chance, dem Ejakulat im Orgasmus auch noch Urin folgen zu lassen, sehr gering. Doch mit Orgasmuskontrolle und Post Orgasm-Torture kann man nach dem Sperma auch Pisse erzwingen.





Die Futanari kommt ins Zimmer und bereitet sich mit Massageöl vor. Was hier in heißer POV-Perspektive fol...





Wenn ein POT - post orgasm torture - den Mann nach dem Höhepunkt schmerzen zusetzt, dann ist diese Behand...





Wenn sie ihm einen Handjob anbietet, dann sollte er zweimal überlegen. Die Hintergedanken dabei könnten n...





Wenn er einmal gekommen ist, braucht er Pause: Der Schwanz ist dann nämlich überempfindlich und erzeugt s...