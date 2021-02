Dominanz 10.02.2021

Sie fickt die Eier anal

Sein Schwanz ist hart und sein Hodensack prall gefüllt. Als er sie penetriert hat er eine Idee, um sie noch mehr zu füllen.

Er nimmt sie vaginal, danach anal. Sie genießt den riesigen Schwanz auf beiden Seiten und er merkt, dass der Fick gut ankommt. Die Idee, sie von beiden Seiten gleichzeitig zu füllen, ist die logische Folge.







Die Art, wie er das macht, ist aber nicht ganz alltäglich. Zuerst probiert er es, seine Eier in ihren Arsch zu stecken. Sie genießt es auch jetzt wieder, von hinten ordentlich gefüllt zu werden. Sein Gehänge in ihrem Arsch ist geil, aber auch riskant: Wenn sie nur einmal aus Lust oder Schmerz ihre Arschrosette zusammenzieht, sind seine Eier mit den Muskeln zerquetscht.



Doch das ist nicht genug. Als nächstes steckt er ihr den Schwanz in die Muschi und geht ganz tief rein. Als er am Anschlag ist, beginnt er wieder die Eier in ihren Arsch zu stecken. Damit ist nicht nur sein Schwanz in der Muschi, sondern auch noch der Hoden im Anus. Doppelpenetration durch einen einzigen Mann also!



Sie muss sich extrem zurückhalten, dass sie nicht ihre Muskeln anspannt und seine Eier ruiniert. Insbesondere die Angst vor dem Höhepunkt und der Muskelkontraktion in der Extase ist ein Damoklesschwert bei diesem Akt. Dabei fickt er immer fester in beide Löcher.







Als Dank für die Behandlung nimmt sie nicht nur seinen benutzten Schwanz in den Mund, sondern steckt auch noch seine Eier rein und leckt sie ab. Erst, als sie komplett abgelutscht und in ihrem Mund waren, läßt sie ihn kommen und schluckt alles tief.





