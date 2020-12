Porno 29.12.2020

Genickbruch zwischen den Oberschenkeln

Die stärkste Waffe der Hentai-Frauen sind ihre muskulösen Oberschenkel. Den Kopf zwischen den Beinen zu haben ist dabei geil aber gefährlich.

Facesitting war gestern, heute ist das Fesseln eines Mannes zwischen den Oberschenkeln der Frau. Was da im Hentai modern ist, ist eine geile Vorstellung gleichzeitig wie eine gefährliche Ohnmacht. Der Mann ist der Vagina nahe wie sonst nie, sie ist zum Schmecken und Riechen vor Nase und Mund. Und gleichzeitig ist der Mann wehrlos zwischen den starken Beinen ausgeliefert.







Und das kann gefährlich werden! Wenn die Hentai-Braut den nackten Mann zwischen den Beinen hat verliert er zunehmend das Bewusstsein. Gleichzeitig ist die Behandlung so geil, dass sein Schwanz langsam eregiert. Doch bevor er kommen kann, bricht sie ihm das Genick und läßt ab von ihm.











Nicht nur der Genickbruch ist dabei tödlich, sondern auch der Kopf kann dem Opfer zwischen den Oberschenkeln platzen. Im Hentai-Porno geht alles!











Aber die starken Frauen haben auch ihren Spaß mit den wehrlosen Männern zwischen ihren Beinen. Dabei macht es auch Freude, wenn sie die Männer kommen lassen, bevor sie weiter mit ihnen verfahren.















Selbst die zarten starken Kämpferinnen haben ihre Männer voll im Griff und dominieren eindeutig. Starke Oberschenkel sind nicht geeignet, um ihnen zu entkommen, das ist ganz sicher. Und die Frauen spielen diesen Vorteil immer aus, benutzen die Gegner und nehmen sich, was sie wollen.













#Fetisch #Genick #Oberschenkel







