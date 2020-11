Schmerzen 25.11.2020



Tritte auf die Vagina

Die Muschi als Ziel der sadistischen Tortur. Mit der Faust und Fußtritten oder mit einem heftigen Schlag mit dem Knie wird die Vulva brutal attackiert.

Wenn die massichistische Frau bereits alles probiert hat und immer noch mehr Schmerzen spüren und genießen will, dann könnten es Behandlungen ihrer Intimzone sein, die sie braucht. Ein heftiger Tritt auf die Klitoris erzeugt Eindruck - nachhaltig und unbarmherzig.







Dabei beginnt der Fetisch schon im sportlichen Wettbewerb. Welche der Sado-Maso-Mädchen hält mehr Tritte in die Fotze aus?











Beim Wrestling wird es dann schon unfair. Die unterlegene Kämpferin bekommt die Knie zwischen den Beinen zu fühlen. Immer wieder schlägt die Amazone ihre Knie in die Intimzone und zerstört die Möse förmlich.















Das gilt natürlich auch für das Boxen. Sowohl im Cuntbusting-Training mit der Sadistin, als auch im Kampf mit heftigen Tiefschlägen, wenn der Ringrichter wegsieht. Das Muschiboxen macht die Pussy heiß und schmerzvoll.











Die dominante Frau kann aber auch ihre blanke Faust einsetzen und direkt an der Vagina ansetzen. Hart trifft sie immer wieder unter die Klitoris, so als ob sie die Möse fisten wollte.



Queensnake: Noch mehr Folter!



Und ja, feucht wird die dabei auch. Ob das aufgrund der lustvollen Schmerzen so ist oder ob sie einfach das Pissen nicht mehr kontrollieren kann, weil die Schmerzen immer heftiger werden, ist nebensächlich.







Geht sie in die Dusche, ist sie ohnehin nass und noch besser angreifbar. Die nackte Schönheit sackt aber gleich zusammen, als der erste Volltreffer ihre Klitoris vernichtet.











Gegenüber der dominanten Spielerin ist die wehrlose Fotze jedenfalls komplett ausgeliefert und muss die Schmerzen immer wieder ertragen, bis sie ohnmächtig liegen bleibt. In Fesseln gezwungen oder unter Schmerzen der Tortur ausgesetzt: Cuntbusting ist brutal und ohne vergleichbare andere Dominanz.











Und so bleibt der Spaß nur etwas für extremste Genießer des Schmerzes und der Dominanz im sexuellen Spiel. Wer dann noch kann, der darf nach der Behandlung gerne noch etwas einführen in die blutige und geschwollene Vulva, das macht sicher auch noch Spaß!

