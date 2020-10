Schmerzen 21.10.2020



Peitsche auf Vagina

Die höllische Folter und Tortur für Frauen, die auf Schmerzen stehen: Die Möse hart auszupeitschen ist brutal!

Die Frauen bei Queensnake tun sich gegenseitig genau das an und geben die Schmerzen, die ihnen angetan werden, immer doppelt wieder zurück. Da gibt es kein Halten, die Peitsche wird erbarmungslos voll durchgezogen und immer wieder auf die Vagina gezielt. Die Klitoris bekommt einen Peitschenhieb nach dem anderen ab, wird immer empfindlicher und schmerzender und mit jeder Peitsche unerträglicher.











Als besondere Strafe wurden auch zwei Frauen gleichzeitig gepeitscht, was zum einen das Wegdrehen verunmöglicht und auch die Sicht auf die Peitsche erschwert, aber auch die Kontrolle des Peitschenden nimmt - er kann nur mit aller Kraft zuschlagen. Die Frauen hören die Peitsche durch die Luft surren und dann wieder den unbarmherzigen Einschlag mit nachfolgenden Schmerzen, die ins unendliche gehen.















Mehr von den Peitschen, die gegen die Klitoris gerichtet werden, gibt es hie in voller Länge unzensiert:



Mehr davon...



Wer wissen möchte, was die Frauen aushalten, sollte mal genauer hinsehen. Alle anderen nutzen besser harmlosere Angebote!

