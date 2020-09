Schwul 02.09.2020

Sperma rinnt aus den schwulen Ärschen

Sie ficken sich hart anal und spritzen auch in den Anus: Und sie machen selbst dann weiter, wenn das Sperma bereits aus dem Arsch quillt.





Der heiße Ritt ist nur der Anfang, wenn der Arsch penetriert wird. Das glorreiche Ende ist dann da, wenn der Saft tief in den Anus gespritzt wird und durch den Fick aus dem Lock gepresst und gespritzt wird.











Wenn zwei Hengste gleichzeitig den Arsch peneterieren und das Sperma in ihm hinterlassen, wird das natürlich um so eindrucksvoller.















So eine schwule Schwängerung über Samen im Arsch ist der deutlichste Beweis für den Höhepunkt im anderen. Je mehr spritzt und je dreckiger das Ergebnis, desto besser muss der Sex gewesen sein!

