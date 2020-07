Tipp 15.07.2020



Fucklicking oder Lickfucking

Was ist geiler, als einfach nur gefickt zu werden? Die Kombination aus Lecken und Ficken!

Unter den Begriffen Lickfucking oder Fucklicking wurde das bekannt, was man nur von zwei Personen gleichzeitig bekommen kann. Die eine fickt nämlich, die andere leckt gleichzeitig. Genießen können das Männer wie Frauen gleichermaßen, denn ob Schwanz und Hoden beim Sex geleckt werden oder die Klitoris stimuliert wird, während der Penis penetriert, ist nebensächlich. Hauptsache orale Reizung zum Fick.







Auf jeden Fall ist die Zunge dabei auf Klitoris oder am Schwanz, d.h. der Kopf der leckenden Person muss in die Gegend gelangen, während der Geschlechtsakt in Gange ist. Es braucht ausreichend 'Bi' orientierte Lecker, denn man kommt beiden Geschlechtsteilen nahe. Optimalerweise dürfen sich auch beide über die Verwöhnung mit der Zunge freuen, der Nachzügler beim Orgasmus bekommt dann orale Unterstützung und Sperma wartet dann auch noch auf den, der oral mitspielt.







Um mit der Zunge immer am Geschehen zu sein, ist rein logistisch kein all zu leichtes Unterfangen. Am Einfachsten ist die Stellung noch so: Zwei gehen in 69-Sex-Position, eine Person ist die gefickte, die andere der leckende Part. Und nun beginnt die dritte Person in Doggystyle zu ficken. Intensiv wird es für die leckende Person auf jeden Fall, wenn sie unten ist - sie bekommt dabei mehr vom Körper darüber mit. Ausserdem fließen Körperflüssigkeiten nach unten und ein Entweichen der Person darüber, wenn der Reiz zu groß wird, ist kaum möglich.



Soll der leckende nicht auch selbst befriedigt werden, dann kann er auch andersrum drunter liegen, er kann dann nur lecken und nicht viel mehr. Auch eine seitliche Lage ist möglich, um allen den notwendigen Zugang zum Geschehen zu ermöglichen.







Die gefickte Person kann sich währenddessen natürlich im Intimbereich der leckenden Person zuschaffen machen, ein Blowjob, Handjob oder sonstige Betätigung wird dieser sicher auch gefallen. Und der fickende Part kann, wenn das erlaubt ist, neben Analsex oder vaginaler Penetration zwischendurch auch den Mund der leckenden Hilfe benutzen. Ist der Schwanz im Anus etwa trocken ist ein 'ATM'-Abstecher in den Hals mitunter praktisch...





