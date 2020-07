Infos 06.07.2020

Hetero, Homo oder Bisexuell? Da gibt es so viel abseits der 'Norm', die die Gesellschaft für sich oftmals immer noch beansprucht. Doch was steckt alles dahinter? Das klassische Rollenbild bestimmt immer noch die 'Norm'. Unter Anführungszeichen, denn diese Einschränkung ist nicht natürlich, sondern menschengemacht. Im Tierreich sieht man das nicht so eng und auch die Menschen werden immer flexibler - die jüngeren sowieso. Diese traditionelle Einteilung schreibt Sexualtrieb nur zwischen Mann und Frau vor, also in der 1:1-Form, die Nachwuchs sichern kann. Das sichert den Fortbestand der Population, ist gleichzeitig aber eine Spaßbremse.



Tolerierter und daher auch schon weiter ist die lesbische Erotik. Frauen leben sie bereits freier aus, Männer ergötzen sich durchaus an dem, was zwei Frauen miteinander bieten können. Und der bei Männern begehrte Dreier mit zwei Frauen ist da sicher auch nicht im Weg gestanden bei dieser Beurteilung.



Weniger toleriert ist immer noch die homosexuelle Beziehung und Betätigung zwischen zwei Männern ('schwul'). Selbst der Dreier, bei dem zwei Männer auf eine Frau treffen, ist hier 'benachteiligt' in der Beurteilung der Männer. Auch hier sind Frauen wesentlich offener und es kommt nicht von ungefähr, dass Frauen gegenüber schwulen Männern durchaus Ambitionen zeigen.



Ist eine Ausrichtung eines Menschen heterosexuell alleine, dann steht er jeweils nur auf das andere Geschlecht. Richtet er sich hingegen nur auf das eigene Geschlecht, spricht man ja von Homosexualität. Doch auch da gibt es eine entfernte Spaßbremse, die sich 'Bi' nennt (Ambisexualität). Bisexualität erlaubt es einem Menschen, sich mit Männern und Frauen gleichermaßen zu betätigen. Wer seinen Sex Bi ausleben kann, ist also nicht eingeschränkt und daher auch bei einem Dreier flexibler. Frauen sind fast doppelt so oft 'Bi' wie Männer, diese wiederum sind häufiger bekennend exklusiv schwul.



Polysexuell orientierte Menschen haben dabei eine Vorliebe (zB. Frauen) und trotzdem keine Abneigung gegen das andere Geschlecht (zB. Mann). Pansexualität hingegen kennt nicht einmal die Vorliebe, solchen Menschen ist es gänzlich egal, mit wem sie Sex ausleben können.



Apropos Dreier: Auch da gibt es eine Unterscheidung, die gesellschaftliche Normen erfunden haben. Monogame Menschen binden sich sexuell nur an eine Person, polygame hingegen können sich mit mehreren Menschen ausleben. Das kann gänzlich frei erfolgen oder die Sexualität wie bei einer offenen Beziehung von der emotionalen Komponente trennen.



Nicht verwechseln: Geschlecht



Aufpassen muss man bei den Begriffen der Orientierung, um nicht mit der 'Identität' des eigenen Geschlechts in Verwirrung zu kommen. Das eine ist die Ausrichtung seiner sexuellen Aktivitäten, das andere ist das, als was man sich selbst empfindet und einordnet.



Die Geschlechter neben Frau und Mann



Hier gibt es Männer, Frauen, Transsexuelle, Transvestiten, Transgender, Intersexuelle... - und alle können verschiedene Orientierungen nach dem Muster haben, das wir in diesem Artikel angesprochen haben.







Wir haben hier oft von 'Norm' gesprochen, die uns die Gesellschaft aufoktruieren will. Der Gegenentwurf zu dieser traditionellen und sehr einschränkenden Vorgabe nennt sich heute oftmals 'queer' - das ist alles, was diese Norm aufbricht. Deshalb auch dieser Artikel, der nicht nur die Begriffe klärt, sondern auch Möglichkeiten aufzeigen soll. Schließlich sind Menschen vielfältiger, als es die Normen bisweilen zu zeigen versuchen. Und gleichzeitig gibt es viele Menschen mehr als die man sieht, die genauso ticken wie man selbst. Durch das Internet wurde die Gesellschaft schon viel freier, gänzlich offen ist sie aber immer noch nicht.



Trotzdem gibt es auch für uns hier eindeutige Grenzen. Auf die pädophile Sexualität gehen wir hier nicht ein, die die Erotik mit Minderjährigen und damit den illegalen Sex praktizieren will - und gleiches gilt auch für den Sex mit Tieren. Und dann gibt es noch eine Art von Sexualität, die wir hier gar nicht ansprechen wollen: Asexuell orientierte wollen kaum bis gar keinen Sex. Egal mit welchem Geschlecht - und daher kein Thema für diesen Bereich der Website ;-) Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #lesbisch #schwul #Homosexualität #Heterosexualität #Bisexualität





