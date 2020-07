Bisexuell 05.07.2020



Bisexueller Spaß: Zwei Männer mit einer Frau

Ein flotter Dreier ist um so spannender, wenn die Männer ihre Schwerter kreuzen. Wenn diese also Bi sind, auch miteinander Spaß haben.

Wir haben schon viele solche Konstellationen gesehen, etwa beim Cuckolding, dem Mixed Fight im Team-Wrestling oder einfach so beim Sex in Gruppen. Doch die Variante einer Frau, die mit zwei Männern fickt, die auf Frauen und Männer stehen, ist einfach sinnvoll: Es gibt dabei mehr Schwänze aktiv im Bett, mehr Sperma und mehr Spaß.







Das beginnt schon mit der Dreierkette, die eine logische Fortsetzung des Sandwich ist. Die Frau ist dabei aber nicht in der Mitte zwischen zwei fickenden Männern, sondern der 'Endpunkt', gefickt von einem Schwanz. Der andere steckt im Arsch des Mannes in der Mitte. Der Glückliche wiederum kann durch Bewegen seines Beckens sowohl die Frau ficken als auch den Schwanz in seinem Anus rein schieben.











Besonders geil ist auch das Fucklicking. Im Idealfall liegt dabei ein Mann 69 unter der Frau, die wiederum von hinten im Doggystyle genommen wird. Während der Schwanz sie von hinten penetriert, leckt der Mann unter ihr sowohl ihre Klitoris als auch den Penis des anderen Mannes - und bei Bedarf nimmt er ihn auch oral. Während dem Ficken bekommt er auch immer den Hodensack ab. Optimal ist das natürlich, wenn eine noch unerfahrene Frau anal genommen wird - auf diese Art kann sie sich mit dem Schwanz des Mannes unter ihr ablenken und wird durch seine Zunge auch noch vaginal stimuliert und gelockert.











Der schwule/Bi-Mann kann sich in dem Szenario auch um das Sperma des anderen Mannes kümmern. Tropft das aus Anus oder Vagina der Frau, wird es einfach abgeleckt. Alternativ dazu kann er den Schwanz auch oral nehmen und aussaugen.











Und auch die Strafe per Bi-Sex ist eine gewollte Spielwiese des MMF-Bisex-Dreiers. Eine Frau, die ihren Mann mit ihrer Geilheit anderen gegenüber demütigen will, nimmt ihn in dieses Spiel als Dritten mit. Er kann sich dann um den Schwanz des Hengstes kümmern oder ihre Muschi lecken, wenn diese mit Sperma versaut ist.

