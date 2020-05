3D-Porno 13.05.2020



Futa auf allen Wegen befriedigt

Dass eine Futanari einen Penis und Brüste hat, ist ja bereits bekannt. Die Futas, die auch noch eine Vagina haben, sind noch besser bestückt. Dieses Beispiel nutzt das extrem aus.

Die hübsche Futa hat alles, was sie möchte: Die geile Figur wirkt auf Herren und Frauen gleichzeitig und die Blondine macht es ihr auch noch so, wie sie es gerne hat.







Sie zieht die Futanari aus, entblößt ihre großen Busen und den starken Schwanz. Durch gezielte Arbeit mit dem Mund macht sie den Penis hart und groß, lässt sich von diesem tief in den Rachen ficken. Dabei wird die Futa schon richtig heiß und würde am liebsten sofort abspritzen. Was sie zurück hält ist der Ausblick auf noch mehr geilen Sex mit der Frau. Die spielt nämlich gerne noch mehr mit der Futa.



Und so kommt als nächstes die Vagina dran, die die Futanari am Penisansatz besitzt. Sie fingert am Kitzler und innen am G-Punkt herum, läßt den Schwanz dabei aber nicht aus ihrem Mund gleiten. Und so fickt die Futa sie weiter in den Hals, während die Frau ihr die Finger in die Muschi steckt. Doch auch das reicht nicht.



Die Zweite hand beginnt, der Futa auch noch den Anus zu massieren. Und schon kurz später dringt sie in den Arsch ein und massiert auch noch diese Höhle von innen. Man merkt der Futa richtig an, wie geil diese Behandlung sein muss. Ihre Lustzentren explodieren förmlich vor lauter Reizen!



Sie legt die Frau auf den Rücken und beginnt nocheinmal den Mund zu ficken, bis sie endgültig nicht mehr anders kann und in den Hals spritzt. Dabei zieht die Frau den Schwanz tief in sich rein, indem sie die Futa an der Vagina greift und her zieht. Doch der ist das nicht genug, um sicher zu gehen, dass das Mädchen auch jeden Tropfen Sperma geschluckt hat, steckt sie den langen Penis nocheinmal in den Mund und fickt das Sperma tiefer rein.



Die Futanari bedankt sich jedoch auch für den geilen Höhepunkt, den sie beschert bekommt. Sie leckt der Frau die Muschi, läßt sie ihren riesigen Schwanz reiten und fickt sie selbst dann noch in den Arsch, als sie dem Mädchen bereits die Möse voll gespritzt hatte. Die bekommt alles zurück, was sie der Futa vorher geschenkt hat.

