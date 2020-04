Dominanz 24.04.2020



Facesitting Maledom: Mann sitzt auf Frau

Degradierung, Unterwerfung und Benutzung: Beim Facesitting, also dem 'Sitzen' auf dem Gesicht des Partners, dominiert und profitiert eindeutig die Person oben. Meist ist das die Frau - aber auch Männer können so dominieren.

In der Regel sitzt die Frau beim Facesitting am Gesicht des Mannes, der sie so lecken kann und sie das Gesicht reiten kann. Doch auch der Mann kann der dominante Part beim Facesitting sein, was für die Frau dann durchaus noch fordernder und brutaler sein kann.







Wenn er es sich auf ihrem Gesicht gemütlich macht und sie nicht atmen kann, dann befriedigt ihn das automatisch. Sie wird die Zunge rausstrecken und sich bewegen, was ihn geil macht. Der Mann kommt und wird ihre Titten anspritzen.







Noch stärker wird sein Spaß, wenn er den Schwanz in ihren Mund steckt. Während sie sich windet, wenn er auf ihrem Gesicht sitzt und den Penis in den Hals drückt, wird er richtig hart und lang - und das macht den Effekt noch besser.











Zum Spaß und zur Unterwerfung kann er ihr auch noch seine Eier in den Mund stecken. Und nach Lust und Laune darf sie auch seine Arschrosette lecken - das Rimming macht ihn sicher noch geiler.











Da kann es dann schon passieren, dass er auf sie vergisst und ihre Schreie ignoriert. Ein Sklave muss das beim Facesitting schon aushalten!

#Facesitting #Fetisch #oral #BDSM #Dominanz #Maledom







